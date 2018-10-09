Avusturya'dan sonra Almanya'da da bozkurt selamının yasaklanması tartışılıyor

Avusturya'da Türk milliyetçilerine özgü bozkurt işareti dahil aşırılıkçı sembollerin yasaklama planları üzerinde çalışılması, Alman siyasetçileri de harekete geçirdi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül sonundaki Almanya ziyareti sırasında taraftarlarının bozkurt işareti yapması, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen yıl Türkiye'nin Hamburg Konsolosluğu'na girerken bu işarete başvurması tepki çekmişti.

'FAŞİZMİN HER TÜRÜNE KARŞI'

Başbakan Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Christoph de Vries'in bu yöndeki girişimi, Sol Parti'den de destek buldu. Bild gazetesine konuşan Christoph de Vries, bozkurt selamı gibi sembollerin yasaklanmasını savunurken "Faşizmin her türü insan onurunu hiçe saymaktadır ve özgürlükçü toplumumuzu tehdit etmektedir" dedi.

DAĞDELEN: HİTLER SELAMI GİBİ

Sol Parti Meclis Grup Başkanı Sevim Dağdelen de "Almanya'daki en büyük aşırı sağcı ve anayasa düşmanı örgütlerden birinin bozkurt selamı, Hitler selamı ile kıyaslanabilir, bu yüzden de yasaklanması gerekir" diye konuştu.

RABİA İŞARETİ DE HEDEFTE

Avusturya İçişleri Bakanı Herbert Kickl, aşırı görüşlü gruplarla mücadele için aralarında rabia, bozkurt, zafer işaretlerinin de bulunduğu bir dizi el işaretini yasaklayacaklarını açıklamıştı. Yasağın yürürlüğe girmesi halinde bu işaretleri yapanlara ve suçu tekrar işleyenlere 4000-10.000 euro arasında para cezası kesilecek.

Erdoğan'ın ziyareti sırasında rabia işareti yapması da Alman kamuoyunda tartışma yaratmıştı.