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17:12 09 Ekim 2018
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    Yunanistan- Sığınmacı

    Yunanistan'da kayıt dışı mültecilerin sayısı artıyor: Türkiye'yi suçladılar

    © REUTERS / Elias Marcou
    Avrupa
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    Yunanistan, Türkiye sınırına yakın Evros bölgesine gelen mültecilerin sayısındaki artıştan ötürü Türkiye'yi suçluyor. Yunan yetkililere göre, kayıt dışı mültecilerin sayısındaki artışın sebebi 'Türkiye'nin rahat tavırları'.

    Mülteci kampı
    © AFP 2018 / Andrej Isakovic
    Yunanistan'da mülteci kampında çıkan olaylarda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
    Kathimerini'ye konuşan Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, "Evros sınırında çok büyük bir yığılma var. Aynı zamanda Yunanistan ve türkiye'nin yerel yetkilileri arasında iletişimin kopması ise durumu daha da kötüleştiriyor" ifadelerini kullandı.

    Ayrıca, raporlara göre İran ve Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan 500 bin Afgan mültecinin de Yunanistan'a geleceğine yönelik endişeler bulunuyor.

    Öte yandan Yunanistan, Türkiye'nin kayıt dışı mülteciler konusundaki 'rahat tavrı' ile ilgili AB Komisyonu'na şikayette bulundu. Yalnızca Ekim ayının ilk haftasında 30 kaçakçının tutuklanması ise, bölgedeki kaçak göçmenlerin sayısının arttığına yönelik bir kanıt niteliğinde. Resmi verilere göre, Ocak-Ağustos döneminde toplam 1.010 kaçakçı yakalandı. Bu rakamı ise Eylül ayında yakalanann 180 kişi takip ediyor.

    Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas tarafından geçen hafta parlamentoya yapılan bir açıklamada, 2016 yılında Evros'tan 3300 kişinin kaçak yollarla geçtiği bildirilirken, bu rakamın 2017 yılında 5500'e ulaştığı açıklandı.

    RAKAMLAR GİT GİDE ARTIYOR

    Hollanda Başbakanı Mark Rutte
    © REUTERS / Dylan Martinez
    Rutte'den Türkiye'ye övgü: Mülteci anlaşmasına son derece bağlı kaldılar
    Söz konusu rakamlar bu sene daha da arttı ve şimdiye kadar 12 bin kişi Yunanistan'a girdi.

    Kathimerini, AB Komisyonu'ndan bir heyetin pazartesi günü Ankara'da söz konusu problemi Türk yetkililerle paylaştığını aktardı.

    Türkiye'den Yunanistan'a kaçak yollarla insan kaçıran çetelerin ise çoğunlukla Arnavutluk, Bulgaristan ve Makedonya kökenli oldukları ve bu çetelerin ülkeye kaçak yollarla soktukları insanları otobüslerle Selanik'e götürdükleri öğrenildi.

    Kaçak göçmenlerin sayısındaki artışın boyutlarının arttığına ilişkin çarpıcı bir örnek ise geçen günlerde Selanik'te yaşandı. Şehrin merkezinde bulunan Aristoteles meydanında toplanan onlarca kişi, meydanda kamp kurdu. Polis ise mülteciler arasından yaklaşık 75 kişiyi daha sonra başka kamplara nakledilmek üzere Diavata kampına gönderdi.

    Etiketler:
    mülteci, göçmen, kaçak, suçlama, Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanlığı, Yunanistan Göç Politikaları Bakanlığı, Dimitris Vitsas, Türkiye, Yunanistan
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