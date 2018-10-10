Kayıt
17:21 10 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    İngiltere Başbakanı Theresa may

    Dünyada bir ilk: İntihar vakalarının önüne geçmek için bakan atandı

    © AFP 2018 / Adrian DENNIS
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 11

    Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, intihar vakalarının önlemesi amacıyla bakanlık bünyesinde oluşturulan komitenin başına sağlık bakanını atadı.

    İngiltere Başbakanı Theresa May, Muhafazakar Parti Konferansı'nın son günündeki açılış konuşması için sahneye Abba grubunun 'Dancing Queen' şarkısı eşliğinde dans ederek geldi
    © REUTERS / Darren Staples
    İngiltere Başbakanı May'den Muhafazakar Parti Konferansı'nda dans şovu
    İngiltere Başbakanı Theresa May, sağlık bakanı Jackie Doyle-Price'ı intihar vakalarının önlenmesi için oluşturulan komiteye liderlik etmekle görevlendirdiğini açıkladı.

    Dünya üzerinde bir ilk olabileceği düşünülen uygulama kapsamında, İngiltere Sağlık Bakanı Jackie Doyle-Price, son dönemde İngiltere için kara bir leke haline dönüşen intihar vakalarını engellemeye ve insanların ruh sağlıklarını korumalarına yardım etmeye çalışacak.

    Öte yandan May Başbakanlık Ofisi'nden yaptığı açıklamada, ‘Samaritans' isimli gönüllük esasına göre hizmet veren danışmalık kuruluşuna toplumda giderek artan "ağır adaletsizlik" karşısında gerekli adımları atabilmesi için 1.8 milyon sterlin hibe edildiğini açıkladı.

    İsmail Devrim (45)
    DHA
    Çocuğuna okul kıyafeti alamayan baba intihar etti
    45 YAŞ ALTI ERKEKLERDE İNTİHARA KAYNAKLI ÖLÜMLER EN YAYGIN ÖLÜM NEDENİ

    ‘Ulusal skandal' olarak nitelendirilen intihar vakalarına dair verilerin oldukça endişe verici olduğu aşikar, İngiltere'de 2010 ile 2017 yılları arasında intihar eden gençlerin oranında yüzde 67 oranında bir artış yaşandığı görülmekte.

    Ayrıca bir rapora göre, her yıl İngiltere'de ortalama 4 bin 500 kişinin intihar kaynaklı nedenlerle öldüğü ve 45 yaş altı erkeklerde intiharın en yaygın ölüm sebebi olduğu ifade edildi.

    Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle verilen resepsiyonda konuşan May, "Başbakan olduğum ve Başbakanlık Ofisi'ne adım attığımda ilk işim, toplumumuz için kanayan bir yara haline gelen adaletsizlikle savaşacağıma yemin etmek oldu" dedi.

    İngiltere Başbakanı Theresa May
    © AFP 2018 / Leon Neal / POOL
    Theresa May’in garip reveransı alay konusu oldu
    'BU HASTALIĞI SONLANDIRABİLİRİZ'

    İntihara giden yolu hazırlayan asıl faktörün adaletsizlik olduğunu vurgulayan İngiltere Başbakanı, "Birçoklarını sessizlik içerisinde acı çekmeye mahkum eden bu hastalığı sonlandırabiliriz. Bir sürü can alan bu intihar trajedisinin önleyebilir ve öncelikli olarak bunu gerçekten hak eden çocuklarımızın mental refahını sağlayabiliriz" sözleriyle adaletsizliği bitirmek için mücadele çağrısında bulundu.

    İlgili konular:

    İngiltere'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı soruşturmasında işbirliği çağrısı
    Rus İstihbarat Direktörü: İngiltere'yle ilişkiler düzelecek
    Financial Times'tan yeni iddia: Rus ajanlar İngiltere'deki Islam Channel'ı hackledi
    Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği’nden İngiliz Dışişleri’ne nota
    Stoltenberg’den İngiltere ve Hollanda’ya destek: Rusya, siber saldırıları durdursun
    Zaharova: İngiltere'nin Rus istihbaratına yönelik siber saldırı suçlamaları asılsız
    Etiketler:
    İntihar vakalarına karşi mücadele planı, Samaritans, İngiltere Sağlık Bakanı Jackie Doyle-Price, İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    2 metrelik serap tedaviyi kabul etmemiş
    2 metrelik Serap Demir tedaviyi kabul etmemiş
    Karikatür
    Novak: Trump'ın tweet'leri piyasalarda kafa karışıklığına neden oluyor
    İnfografik
    Azerbaycan yapımı ateşli silahlar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet