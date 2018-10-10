Can Dündar için koruma önlemleri sıkılaştırıldı

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Berlin-Brandenburg Radyo ve Televizyon Kurumu'na (RBB) konuşan Dündar, Erdoğan'ın ziyaretinin ardından, kendisine yönelik tehlike seviyesinin önemli ölçüde yükseldiğini kaydetti ve Alman polisinin de bu nedenle koruma önlemlerini artırdığını belirtti.
Erdoğan, Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı basın toplantısında Dündar'ın bir ajan olduğunu ve iadesini talep ettiklerini söylemişti.
Dündar ise aynı gün düzenlediği basın toplantısında Erdoğan'ın 'yalan söylediğini' savunarak, "Ben ajan değilim, gazeteciyim. Ben bir haber yaptım ve yaptığım haber yüzünden yargılandım ve yargılanmaya devam ediyorum. Erdoğan benim gazeteci değil, ajan olduğumu kanıtlarsa mesleği bırakmaya hazırım" demişti.
NE OLMUŞTU?
Ancak Yargıtay yerel mahkemenin kararını bozarak, Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören 'gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme' suçundan hüküm verilmesi gerektiğine karar vermişti.
MİT TIR'ları davasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlanan gazeteci Dündar hakkında Nisan ayında 'gıyabında tutuklama' ve 'kırmızı bülten çıkarılması' kararı verilmişti.
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