Can Dündar için koruma önlemleri sıkılaştırıldı

İki yılı aşkın bir süredir Berlin'de yaşayan gazeteci Can Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin ardından kendisine yönelik polis koruma önlemlerinin sıkılaştırıldığını söyledi.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Berlin-Brandenburg Radyo ve Televizyon Kurumu'na (RBB) konuşan Dündar, Erdoğan'ın ziyaretinin ardından, kendisine yönelik tehlike seviyesinin önemli ölçüde yükseldiğini kaydetti ve Alman polisinin de bu nedenle koruma önlemlerini artırdığını belirtti.

© REUTERS / Fabrizio Bensch Erdoğan: Can Dündar bir ajan, iadesini istemek en doğal hakkımız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine bakışının nefret dolu olduğunu söyleyen Dündar, Erdoğan'ın kendisi hakkında yazılmış bir haberi asla unutmadığını ve intikam almaya çalıştığını ileri sürdü. Dündar, RBB'ye verdiği röportajda, Alman hükümetinin ise kendisine arka çıkmasını çok takdir ettiğini belirtti.

Erdoğan, Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı basın toplantısında Dündar'ın bir ajan olduğunu ve iadesini talep ettiklerini söylemişti.

Dündar ise aynı gün düzenlediği basın toplantısında Erdoğan'ın 'yalan söylediğini' savunarak, "Ben ajan değilim, gazeteciyim. Ben bir haber yaptım ve yaptığım haber yüzünden yargılandım ve yargılanmaya devam ediyorum. Erdoğan benim gazeteci değil, ajan olduğumu kanıtlarsa mesleği bırakmaya hazırım" demişti.

NE OLMUŞTU?

© AA / Onur Çoban Can Dündar: Dünyanın gözünün içine baka baka yalan söyleyen Erdoğan, ajan olduğumu kanıtlarsa mesleği bırakacağım

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin haberin Cumhuriyet gazetesinde yayımlanması nedeniyle yerel mahkemede Mayıs 2017'de 'devletin gizli belgelerini ifşa etmek' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve yargılanma sürecinde üç ay tutuklu kalan Dündar, Anayasa Mahkemesi'nin tutukluluğun kişi hürriyeti ile basın ve ifade özgürlüğünü ihlal kararının ardından tahliye edilmişti.

Ancak Yargıtay yerel mahkemenin kararını bozarak, Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören 'gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme' suçundan hüküm verilmesi gerektiğine karar vermişti.

MİT TIR'ları davasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlanan gazeteci Dündar hakkında Nisan ayında 'gıyabında tutuklama' ve 'kırmızı bülten çıkarılması' kararı verilmişti.