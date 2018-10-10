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19:02 10 Ekim 2018
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    Eşek

    Yunanistan, kilolu turistlerin gezi amaçlı kullanılan eşeklere binmesini yasakladı

    Sputnik
    Avrupa
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    Yunan hükümeti, kilolu biniciler tarafından yaralanan eşekler için yapılan kampanya sonrası, kilolu turistlerin gezi amaçlı kullanılan eşeklere binmesini yasakladı.

    Bu yılın başlarında, Yunanistan'ın Santorini adasında kilolu bir turistin eşeğe bindiği sırada çekilen bir fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla başlayan protestolar sonrasında Yunan hükümeti, kilolu turistlerin gezi amaçlı kullanılan eşeklere binmesini yasakladı.

    ​Gıda ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yönetmelikte, 100 kilogram veya üzerindeki turistlerin gezi amaçlı kullanılan eşeklere binmesini yasaklandığını duyurdu.

    Aktivistler, haftanın 7 günü saatlerce, su ve barınağa erişimleri olmadan çalıştırılmalarının yanı sıra dünya genelinde artan obeziteyle birlikte daha ağır yükler taşımaya zorlanan eşeklerin, omuriliklerinden ve sırtlarından yaralandıkları iddiasında bulunmuşlardı.

    Donkey
    CC0
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    YÖNETMELİKLE BİRLİKTE YÜK HAYVANLARININ YAŞAM VE ÇALIŞMA KOŞULLARI YENİDEN DÜZENLENİYOR

    Yunan hükümetinin yeni yönetmelikte eşeklerin çalışma ve yaşam koşullarına yönelik yeni düzenlemelere gittiği belirtildi. Yönetmelik kapsamında getirilen düzenlemeyle birlikte, yük hayvanı sahipleri hayvanların sağlığını en iyi şekilde sağlamakla sorumlu tutuluyor. Öte yandan yönetmelik yaşam alanlarında ve iş istasyonlarında dezenfeksiyon malzemeleri bulundurulması zorunlu hale getiriyor.

    Toynaklarının bakımı yetersiz, hamile, yaralı ve hasta hayvanların hiçbir koşul altında çalıştırılamayacağının belirtildiği yönetmelikte, hayvanların çalışmaları ve yaşamaları için yeterli koşulların sağlanamaması durumunda, yetkililerce hayvanlara el konulacağını da yer almakta.

    CHATZİ: BU MÜCADELEYİ KAZANDIK ÇÜNKÜ BU KONU ULUSLARARASI MEDYANIN İLGİSİNİ ÇEKMEYİ BAŞARDI

    Konu açıklamalarda bulunan hayvan hakları savunucu Elisavet Chatzi, "Hükümetin aldığı bu karar büyük bir adım, umarım bu sıkı çalışmamış karşılığını bulmuştur" yorumunda bulundu.

    Uluslararası medya kuruluşlarının konuya olan ilgisinin mücadelelerine olan katkısına vurgu yapan Chatzi, "Bu mücadeleyi kazandık çünkü bu konu uluslararası medyanın ilgisini çekmeyi başardı. Kimse bu yönetmeliğin çıkacağına inanmazdı" diye konuştu.

    Marihuana
    © REUTERS / Chris Wattie
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    PETA KONU HAKKINDA İMZA KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI

    Uluslararası Hayvan Hakları Örgütü (PETA) derneği de olay hakkında, ‘Santorini'nin eşekleri istismara uğramış ve taksi olarak kullanmış. Lütfen, onlara yardım edin!' sloganı ile bir imza kampanyası başlatmıştı.

    SKOURTA: AMACIMIZ KOŞULLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ DEĞİL, BU HAYVANLARIN BÜTÜNÜYLE ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİDİR

    Yönetmeliğin çıkarılması iyi bir gelişme olsa da asıl amaçlarının bu hayvan bütünüyle özgür olması olarak tanımlayan Direct Action Everywhere isimli kuruluşun Atina temsilcisi Maria Skourta, "Yönetmelik ile birlikte eşekler kilolu turistleri taşımayacak olsalar bile hala birçok ağır malzeme taşımaya devam ediyorlar" yorumunda bulundu.

    Öte yandan bazı hayvanları savunucuları ise yeni yönetmeliğe rağmen adada hiçbir şeyin değişmediği iddiasında bulundu.

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    Etiketler:
    Yunanistan, belirli bir kilo üzerindeki truistlerin eşeklere binmesini yasakladı, Gıda ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı (Yunanistan), Uluslararası hayvan hakları örgütü PETA, Elisavet Chatzi, Maria Skourta, Santorini, Yunanistan
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