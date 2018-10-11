Yaşanan sel felaketine kayıtsız kalmayan Nadal, memleketi Mallorca'nın yardımına koştu

Rafael Nadal Mallorca'da yaşanan sel sonrasında kente gelerek, felaketzedelere kendisine ait spor tesislerinin kapıları açtı ve eline süpürge alarak temizleme çalışmalarına yardım etti. Sergilediği yardımlaşma ruhu nedeniyle başta hayranları olmak üzere birçok kişinin takdirini kazanan başarılı tenişçi hakkında, 'örnek sporcu' yorumu yapıldı.

© Fotoğraf : Youtube Nadal, çocuğunu kaybeden kadın seyirci için maçı durdurdu

Ünlü tenisçi Rafael Nadal, İspanya'nın Mallorca adasını vuran ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sel felaketi sonrasında, ada halkının yardımına koştu.

Felaket nedeniyle tahliye edilenler ya da evlerini su basanlara spor tesisi ile tenis akademisinin kapısını açan Nadal, daha sonra temizleme çalışmalarına yardım etti.

İspanyol tenisçi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün Mallorca için üzücü bir gün. San Llorenç'daki şiddetli sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı temenni ediyorum." açıklamasını yaptı" ifadelerini kullandı.

Grande @RafaelNadal!!!

Número 1 donde hay que serlo!!! pic.twitter.com/ygiVSqoalO — gennaro gattuso leo (@8gennaro) October 11, 2018

​'BİR KEZ DAHA ÖRNEK BİR SPORCU OLDUĞUNU GÖSTERDİ'

Eline süpürge alarak kasaba halkına destek veren Nadal'ı çalışırken gösteren fotoğraflar, İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca'da da yayımlandı.

Haberde, ünlü tenisçi için, "Ailesi ve arkadaşları dolayısıyla doğduğu Mallorca'ya bağlılığıyla bilinen tenisin bir numarası, dün bir kez daha bunu gösterdi ve halka mümkün olan tüm yardımı yapmak için eline süpürge almaktan tereddüt etmedi" yorumu yapıldı.

Nadal'ın başarısının sadece sportif açıdan kaynaklanmadığı belirtilen haberde, "Bu hareketi onun alçak gönüllülüğünü gösterdi. Bir kez daha, hem tenis kortu içinde hem de dışında örnek bir sporcu yaptı" denildi.