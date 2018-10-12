Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker: Suriye bölünme halinde

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, Suriye’nin bir devlet olarak bölünme halinde olduğunu belirtti.

© REUTERS / Yves Herman AB, Suriye’ye yaptırımları 1 yıl daha uzattı

Juncker, Belçika'nın Liege şehrinde, Avrupa sorunlarıyla ilgili konuşma yaptığı sırada dinleyicilerden biri, Türkiye'yle sığınmacılar anlaşması yerine Suriye hükümetiyle çatışmanın bitmesi için anlaşmanın daha verimli olup olmayacağını sordu.

Juncker, "Haklısınız. Suriye'de savaşın bitmesini sağlamalıyız. Ama bunu başaramıyoruz. Suriye'yle anlaşma sağlayamıyoruz çünkü Suriye, bölünme halinde olan bir devlet, en azından normal şekilde çalışmayan bir devlet. Misal Libya da öyle" dedi.

Juncker, "Suriye büyük bir trajedi olarak kalıyor ve bu dünyanın devleri, Suriyelilerin her gün kurban vermesine son verecek araçlar konusunda anlaşamıyor. Diğer büyüklere kendi iradeni dayatmak için büyük olmanın yetersiz olduğu da ortada" diye kaydetti.