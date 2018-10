Banksy'nin 'Balonlu Kız' adlı eseri kendini parçalara ayırmasına rağmen satıldı

© REUTERS / Luke MacGregor Elindeki Banksy eserini değerlenir ümidiyle kesti, değeri neredeyse sıfıra indi

Müzayede evi Sotheby's eseri satın alan kişinin ismini açıklamadı ancak Avrupalı bir kadın koleksiyoner olduğunu belirtti.

'KENDİ SANAT TARİHİ ESERİME SAHİP OLACAĞIMI ANLADIM'

Müzayede evinden yapılan açıklamaya göre kadın koleksiyoner "Geçen hafta tokmak indiğinde ve eser kendini parçalara ayırdığında önce şoke oldum ancak yavaş yavaş kendi sanat tarihi eserime sahip olacağımı anladım" dedi.

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin 'Balonlu Kız' adlı eseri geçen hafta Londra'daki Sotheby's müzayede evinde 1 milyon 42 bin sterline satılmasının hemen ardından izleyicilerin şaşkın bakışları altında çerçeve içerisine gizlenmiş kağıt doğrama makinesi vasıtasıyla kendini yok etmişti.

Eser şu ana kadar en yüksek meblağa satılan Banksy işi olmuştu.

ADI 'ÇÖPTEKİ AŞK' OLDU

© REUTERS / Luke MacGregor Banksy'nin eseri yaklaşık 1 milyon sterline satıldıktan sonra kendi kendini yok etti

Bu arada kendini imha etmesinin ardından esere 'Love is in the Bin' (Çöpteki Aşk) ismi verildi. Eser hafta sonu Londra'daki Sotheby's galerisinde sergilenecek.

Sotheby's müzayede evinin Avrupa çağdaş sanat bölümü müdürü Alex Branczik de "Banksy müzayede de bir eseri yok etmedi, yenisini yarattı" dedi.

Branczik "Sanatçının yeni ismiyle 'Love is in the Bin' adlı eserinin satıldığını bildirmekten memnuniyet duyarım. Bu eser, bir müzayede sırasında canlı canlı yaratılan tarihteki ilk sanat eseri" ifadelerini kullandı.

Banksy de bu anın videosunu Instagram sayfasından Picasso'nun "Yok etme dürtüsü de yaratıcı bir dürtüdür" alıntısıyla paylaşmıştı.

Banksy videonun altına düştüğü notta, "Birkaç yıl önce, bir gün açık arttırmada satılması ihtimaline karşı tablonun içine gizlice bir kağıt imha makinesi yerleştirmiştim" ifadesini kullanmıştı.

Banksy dünya genelinde keskin siyasi göndermeli işleri ile tanınıyor.