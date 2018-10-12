Kayıt
10:52 12 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Banksy'nin kendi kendini imha eden Balonlu Kız eseri

    Banksy'nin 'Balonlu Kız' adlı eseri kendini parçalara ayırmasına rağmen satıldı

    © REUTERS/ Instagram
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 10

    İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin dünyaca ünlü 'Balonlu Kız' adlı eserini 1 milyon sterlinden fazla bir meblağa satın alan koleksiyoner, eserin planlı şekilde kendini parçalara ayırmasına rağmen alış işlemini gerçekleştirmeye karar verdi.

    Banksy'nin 'Kırmızı Balonlu Kız' adlı eseri
    © REUTERS / Luke MacGregor
    Elindeki Banksy eserini değerlenir ümidiyle kesti, değeri neredeyse sıfıra indi
    Müzayede evi Sotheby's eseri satın alan kişinin ismini açıklamadı ancak Avrupalı bir kadın koleksiyoner olduğunu belirtti.

    'KENDİ SANAT TARİHİ ESERİME SAHİP OLACAĞIMI ANLADIM'

    Müzayede evinden yapılan açıklamaya göre kadın koleksiyoner "Geçen hafta tokmak indiğinde ve eser kendini parçalara ayırdığında önce şoke oldum ancak yavaş yavaş kendi sanat tarihi eserime sahip olacağımı anladım" dedi.

    Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin 'Balonlu Kız' adlı eseri geçen hafta Londra'daki Sotheby's müzayede evinde 1 milyon 42 bin sterline satılmasının hemen ardından  izleyicilerin şaşkın bakışları altında çerçeve içerisine gizlenmiş kağıt doğrama makinesi vasıtasıyla kendini yok etmişti.

    Eser şu ana kadar en yüksek meblağa satılan Banksy işi olmuştu. 

    ADI 'ÇÖPTEKİ AŞK' OLDU

    Banksy'nin 'Kırmızı Balonlu Kız' adlı eseri
    © REUTERS / Luke MacGregor
    Banksy'nin eseri yaklaşık 1 milyon sterline satıldıktan sonra kendi kendini yok etti
    Bu arada kendini imha etmesinin ardından esere 'Love is in the Bin' (Çöpteki Aşk) ismi verildi. Eser hafta sonu Londra'daki Sotheby's galerisinde sergilenecek.

    Sotheby's müzayede evinin Avrupa çağdaş sanat bölümü müdürü Alex Branczik de "Banksy müzayede de bir eseri yok etmedi, yenisini yarattı" dedi.

    Branczik "Sanatçının yeni ismiyle 'Love is in the Bin' adlı eserinin satıldığını bildirmekten memnuniyet duyarım. Bu eser, bir müzayede sırasında canlı canlı yaratılan tarihteki ilk sanat eseri" ifadelerini kullandı.

    Banksy de bu anın videosunu Instagram sayfasından Picasso'nun "Yok etme dürtüsü de yaratıcı bir dürtüdür" alıntısıyla paylaşmıştı.

    Banksy videonun altına düştüğü notta, "Birkaç yıl önce, bir gün açık arttırmada satılması ihtimaline karşı tablonun içine gizlice bir kağıt imha makinesi yerleştirmiştim" ifadesini kullanmıştı.

    Banksy dünya genelinde  keskin siyasi göndermeli işleri ile tanınıyor.

    İlgili konular:

    Banksy, Paris'i ilk kez 'bombaladı'
    Banksy'nin Brexit çalışmasını eBay'de satmaya çalıştı
    Banksy Batı Şeria'da 'duvar manzaralı' otel açtı
    Banksy'den Fransa'ya 'Sefiller' göndermeli göçmen eleştirisi
    Etiketler:
    Müzayede, sanat eseri, Sotheby's, Alex Branczik, Banksy, İngiltere
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yeryüzü Güzeli 2018 adayları
    'Yeryüzü Güzel 2018' adaylarından boy gösterisi
    Karikatür
    'Kimyasal silah yapımında kullanılan maddeler IŞİD'in eline geçti'
    İnfografik
    Rus ve Amerikan hava savunma sistemleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet