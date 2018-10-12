Almanya'da koalisyon partilerinin, yani anaakım siyasetin oy oranında tarihi düşüş

Buna göre Hristiyan Birlik partilerinin oy oranı bir ay önceki ankete göre 3 puan gerileyerek yüzde 26'ya indi.
SOSYAL DEMOKRATLAR, AŞIRI SAĞIN GERİSİNE DÜŞTÜ
YEŞİLLER İKİNCİ PARTİ
Oy oranı 3 puanlık artışla yüzde 17'ye çıkan Yeşiller, ikinci sıraya yükseldi. Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti'nin oy oranı ise yüzde 10 ile eşit çıktı.
Ankete katılanların büyük çoğunluğu federal hükümetin icraatından memnun olmadığını ve bu durumdan öncelikle Başbakan Angela Merkel'i sorumlu tuttuğunu ifade etti.
EYALET SEÇİMLERİNDE KAN KAYBI YAŞANACAK
Bavyera ve Hessen eyaletleri parlamento seçimlerinde, bu eyaletlerin hükümetlerini oluşturan CDU ve CSU'nun oy kaybetmesi bekleniyor.
HALKIN BEĞENMEDİĞİ POLİTİKALAR
Federal hükümetin destek kaybetmesine yol açan icraatları şöyle belirlendi:
* Koalisyonun konut kiralarının ödenebilir seviyede tutulmasında başarısız kaldığı görüşünde olanların oranı yüzde 78.
* Hükümetin iklim politikasından memnun olmayanların oranı yüzde 73'e yükseldi.
* İltica uygulamalarını doğru bulanların oranı ağustos ayına göre 8 puan artarak yüzde 31'e çıktı. Ama yine de Almanların yüzde 68'i hükümetin iltica politikasını doğru bulmuyor.
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