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14:19 12 Ekim 2018
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    Angela Merkel

    Almanya'da koalisyon partilerinin, yani anaakım siyasetin oy oranında tarihi düşüş

    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    Avrupa
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    Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokratik Birlik (CDU), Bavyera'da teşkilatlı kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) toplam oy oranı yüzde 41'le son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © AFP 2018 /
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    Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD'nin Infratest Dimap şirketine yaptırdığı son ankete göre CDU, CSU ve SPD'nin toplam oy oranı yüzde 41 ile son yirmi 20 en düşük seviyesinde. Anket, SPD'nin oy oranının aşırı sağcı Almanya için Alternatif'in (AfD) de gerisine düştüğünü ortaya koydu.

    Buna göre Hristiyan Birlik partilerinin oy oranı bir ay önceki ankete göre 3 puan gerileyerek yüzde 26'ya indi.

    SOSYAL DEMOKRATLAR, AŞIRI SAĞIN GERİSİNE DÜŞTÜ

    Almanya'nın doğusundaki Chemnitz kentinde göçmenlere tartışan bir kişinin ölümü sonrası aşırı sağcılar pek çok gösteri düzenlendi.
    © REUTERS / Matthias Rietschel
    Almanya’daki araştırmaya göre halkın yüzde 54’ü İslam’ın Alman toplumuna uymadığı görüşünde
    SPD de 3 puan kaybederek yüzde 15'e düştü. Yani pazar günü seçim olsa yüzde 16'lık oy oranına ulaşacak AfD'nin gerisinde kaldı.

    YEŞİLLER İKİNCİ PARTİ

    Oy oranı 3 puanlık artışla yüzde 17'ye çıkan Yeşiller, ikinci sıraya yükseldi. Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti'nin oy oranı ise yüzde 10 ile eşit çıktı.

    Ankete katılanların büyük çoğunluğu federal hükümetin icraatından memnun olmadığını ve bu durumdan öncelikle Başbakan Angela Merkel'i sorumlu tuttuğunu ifade etti.

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    © REUTERS / Wolfgang Rattay
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    Hükümetten az memnun olan ya da hiç memnun olmayanların oranı eylüle göre 8 puan artarak yüzde 76'ya fırladı. Hükümetin icraatlarından memnun ya da çok memnun olanların oranı 7 puanlık gerilemeyle yüzde 24'e indi.

    EYALET SEÇİMLERİNDE KAN KAYBI YAŞANACAK

    Bavyera ve Hessen eyaletleri parlamento seçimlerinde, bu eyaletlerin hükümetlerini oluşturan CDU ve CSU'nun oy kaybetmesi bekleniyor.

    HALKIN BEĞENMEDİĞİ POLİTİKALAR

    Federal hükümetin destek kaybetmesine yol açan icraatları şöyle belirlendi:

    Can Dündar
    © AFP 2018 / Ozan Köse
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    * Eski model dizel motorlu araçlarla ilgili kararları doğru bulmayanların oranı yüzde 82.

    * Koalisyonun konut kiralarının ödenebilir seviyede tutulmasında başarısız kaldığı görüşünde olanların oranı yüzde 78.

    * Hükümetin iklim politikasından memnun olmayanların oranı  yüzde 73'e yükseldi.

    * İltica uygulamalarını doğru bulanların oranı ağustos ayına göre 8 puan artarak yüzde 31'e çıktı. Ama yine de Almanların yüzde 68'i hükümetin iltica politikasını doğru bulmuyor.

    Etiketler:
    Sol Parti, Hür Demokrat Parti (FDP), Yeşiller, Almanya için Alternatif (AfD), Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU), Infratest Dimap, ARD, Almanya
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