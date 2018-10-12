Avrupalıların yüzde 64'üne göre AB olmasa da olur

Avrupa'da 11 bin kişi ile yapılan ankette katılımcıların yüzde 64'ü AB'nin olmaması halinde hayat şartlarının kötüleşeceğini düşünmediklerini belirtti.

© REUTERS / Eduardo Munoz Mogherini: AB dünyanın kültürel süper gücü

Brüksel merkezli 'Avrupa'nın Dostları' adlı düşünce kuruluşunun açıkladığı anket sonuçlarına göre Avrupalıların yüzde 64'ü, AB'nin olmaması halinde hayat şartlarının kötüleşeceğine inanmıyor.

Kuruluşun Avrupa genelinde yaklaşık 11 bin kişi ile yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 49'u AB'nin gereksiz olduğuna inanırken, yüzde 64'ü de AB'nin olmaması durumunda hayat standartlarının kötüleşeceğini düşünmüyor.

'DEĞİŞİM VE REFORM SAĞLANMAZSA ÖNEMSİZ KALMAYI SÜRDÜRECEKTİR'

Anketin, katılımcıların yanıtlarından yola çıkarak vardığı sonuç kısmında "Değişim ve reform sağlanmazsa, AB, çoğu vatandaşı için önemsiz kalmayı sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Avrupalıların üçte birinden fazlasının AB bütçesi harcamalarında 'daha şeffaf' olunmasını beklediği aktarıldı.