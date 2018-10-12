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    Etna

    'Etna Yanardağı denize kayıyor, heyelan ve tsunamiye yol açabilir'

    © AFP 2018 / Giovanni Isolino
    Avrupa
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    İtalya'nın Sicilya adasında bulunan Etna Yanardağı'nda İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü ve Alman Helmhotz Okyanus Araştırmaları Merkezi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, yanardağda yaşanan haraketliliğin büyük bir felakete yol açabileceği belirtildi.

    Etna
    © AFP 2018 / Giovanni Isolino
    Etna Yanardağı denize doğru kayıyor
    Yanardağın çevresindeki deniz tabanında aylar süren incelemeler yapan uzamanlar, Avrupa'nın en büyük aktif yanardağı olan Etna'nın her yıl birkaç santimetre denize doğru kaydığını ve bu kayışın büyük bir çöküş ve tsunamiye yol açabileceğini belirledi.

    Araştırma süresince, bazı dönemlerde herhangi bir hareketlilik tespit edilmezken, Mayıs 2017'de 8 günlük bir sürede yanardağın güneydoğu kanadında denize doğru 4 santimetrelik bir kayış belirlendi.

    Araştırmanın sonuçlarını Science Advances dergisinde yayımlayan uzmanlar, bu hareketliliğin yanardağda "felaket boyutlarında bir çöküşe" ve bu olası çöküşün de büyük heyelan ve tsunamilere yol açabileceğini belirtti.

    'AYAKLARI YOKMUŞ GİBİ'

    İtalyan basınına araştırmayla ilgili bilgi veren Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (Ingv) araştırmacıları, elde ettikleri bulguları "Etna'nın güneydoğu tarafında ayakları yokmuş gibi" diye açıkladı.

    DENİZ ALTINDAKİ KISIMLARDA İLK KEZ DEFORMASYON TESPİT EDİLDİ'

    Ingv'den Alessandro Bonforte bu araştırmayla, Etna'nın deniz altındaki kısımlarda ilk kez deformasyon tespit edildiğini söyledi.

    Etna
    © AP Photo / Salvatore Allegra
    Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
    DAHA ÖNCE YAPILAN ARAŞTIRMALAR, YANARDAĞIN TEPE KISMINDA ÇÖKME OLDUĞUNU TESPİT ETMİŞTİ

    Etna Yanardağı'nda 1980'lerden itibaren yapılan araştırmalar, yanardağın tepe kısımlarında bir kayış olduğunu gösteriyordu.

    Bu kayışın magma hareketlerinden kaynaklandığı düşünülüyordu. Ancak son araştırmada elde edilen bulgular, yanardağdaki kaymanın çok daha derinlerde de mevcut olduğunu gösterdi.

    'ÇÖKÜŞ VE TSUNAMİNİN NE ZAMAN MEYDANA GELECEĞİNİ HESAPLAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

    Araştırmacılar, bu bulguların Etna'daki kayışın geçmişte tahmin edilenden "daha büyük bir tehlike yarattığı" anlamına geldiğini belirtti. Ancak olası bir çöküş ve tsunaminin ne zaman meydana geleceğini hesaplamanın mümkün olmadığı belirtiliyor.

    Uzmanlar, Etna Yanardağı'nın yaklaşık 500 bin yaşında olduğunu ve son yıllarda yapılan incelemelerin bu 500 bin yıllık tarihin gidişatını önceden kestirmek için yeterli olmadığını vurguluyor.

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    Etiketler:
    Etna Yanardağı denize kayıyor, Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (Ingv), Alessandro Bonforte, Katanya, Messina, Sicilya, İtalya
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