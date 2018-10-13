Tarihin ilk LGBT uçak seferi duyuruldu

© AFP 2018 / Ozan Köse Türkiye'de ilk: LGBT yemek yarışması başladı

İngiliz medyasının haberine göre seferin, 28 Haziran 2019’da yapılması planlanıyor. Uçak, Londra’nın Heathrow havalimanından havalanarak New York’un Newark havalimanına inecek.

8 saatlik uçuş sırasında yolcular, ABD’li oyuncu ve şarkıcı Tituss Burgess’in sunacağı özel programı izleyebilecek. Ayrıca yolcular için bir DJ, drag queen sanatçıları ve diğer şarkıcılar da performanslarını sergileyecek.

Sefer, 12 Mayıs-30 Haziran günleri New York’ta yapılan geleneksel WorldPride etkinliğine adandı.