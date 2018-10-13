Brunson'u taşıyan uçak, Almanya'ya iniş yaptı

Haberde, Brunson'un ülkesi ABD'ye gitmeden önce Almanya'da sağlık kontrolünden geçirileceği kaydedildi.
Uçağın Almanya'ya inmesinin ardından, Brunson'un ABD'ye ait Ramstein Hava Üssü'ne götürüldüğü kaydedildi.
Amerikan rahibi karşılayan ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell'in paylaştığı fotoğrafta, Brunson'ın ABD bayrağı öptüğü görüldü.
I welcomed Pastor Brunson & his wife to Germany on their refueling stop. He’s almost home thanks to @realDonaldTrump.— Richard Grenell (@RichardGrenell) October 13, 2018
When I presented him with the US flag, he immediately kissed it. #agratefulnation pic.twitter.com/b82gA7PXVr
Sağlık testlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda Brunson'un yerel saatle 12:00 civarında ABD'ye ulaşması bekleniyor.
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