Alman siyasetçi: Kuzey Akımı - 2, Almanya için önemli

© AP Photo / Selcan Hacaoglu Kuzey Akımı 2’nin boru döşeme çalışmalarına 2. gemi de katıldı

Başkan, 'Kuzey Akımı-2' gaz boru hattı projesinin muhaliflerinin kendi ekonomik çıkarlarından dolayı karşı çıktıklarını belirterek, güvenilir enerji tedariki için ilave bir gaz kaynağının olmasının Almanya için önemli olduğunu kaydetti.

Almanya'nın gaz boru hattı nedeniyle Rusya'ya tam bağımlı hale geleceği şeklindeki görüşlerin saçma olduğunu belirten Schwezig, "Güvenilir gaz tedariği her iki taraf için de önemlidir. Almanya ihtiyacı olan enerjinin çoğunu diğer kaynaklardan almaya devam edecek. Ülke gerekli enerjiyi nereden ve ne şekilde alacağına kendisi karar vermeil" dedi.

Schwezig, Almanya ve Rusya'nın yeniden sıkı işbirliğine dönmelerinin her iki tarafın da ortak çıkarına olacağını da ifade etti.