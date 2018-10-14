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    Matteo Salvini

    İtalya İçişleri Bakanı Salvini: 'Etnik' bakkallar 21:00'den sonra kapatılacak

    © REUTERS / Tony Gentile/File Photo
    Avrupa
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    İtalya'nın göç karşıtı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "etnik bakkalların" akşam saat 21:00'den sonra açık kalmasını yasaklama planını açıklayınca ırkçılık suçlamalarına maruz kaldı.

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    © REUTERS / /Hannibal Hanschke
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    İktidar ortağı Lig partisinin lideri olan Matteo Salvini sosyal medya üzerinden canlı yayınla yaptığı açıklamada, hükümetin güvenlik paketine "etnik dükkanların" da dahil edileceğini ve bu dükkanların akşam saat 21'den sonra kapatılacağını söyledi.

    BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre Salvini, "Etnik dükkanlar akşamları ayyaşların, torbacıların, bela yaratanların uğrak mekanı haline geliyor" dedi.

    Salvini, amiyane tabirler kullanarak sürdürdüğü konuşmasında, bu dükkanlarda buluşan insanların sokaklara idrar ve dışkı yaptığını da söyledi.

    'BANGLA' DİYE BİLİNEN BAKKALLAR HEDEFTE

    Yabancılara karşı olmadığını iddia eden Salvini, ancak bu dükkanların neredeyse tamamının yabancılar tarafından işletildiğini ve sorun çıkaran insanların buluşma noktası olduğunu öne sürdü.

    Salvini "etnik dükkan" ifadesiyle ne kastettiğini açıklamasa da bu tabirle, İtalya'da başta Bangladeşliler olmak üzere çoğunlukla Asya kökenli kişilerin işlettiği bakkal türü işletmeleri hedef aldığı anlaşılıyor.

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    © AFP 2018 /
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    İşletmecilerinin ağırlıkla Bangladeş kökenli olması nedeniyle "bangla" olarak da anılan bu bakkallar özellikle akşam saatlerinde ve acil alışverişler için sıklıkla kullanılıyor.

    İtalya'da 5 Yıldız Hareketi ve Lig'in kurduğu milliyetçi, sağ-popülist hükümet geçen ay bir "göç ve güvenlik kararnamesi" hazırlamıştı. Bakanlar Kurulu'nca kabul edilen ve Kasım ayı sonuna kadar parlamentoda görüşülmesi beklenen kararnameyle, göçmenlerin bazı haklarına kısıtlamalar getirilmesi öngörülüyor.

    Salvini, etnik dükkanlara yönelik kısıtlamaların da bu pakete dahil edileceğini açıkladı.

    'ETNİK OLAN TEK YANLARI İŞLETMECİLERİ'

    Geçmişte de ayrımcılık ve ırkçılıkla suçlanmasına neden olan açıklama ve girişimlerde bulunan Salvini'nin bu sözleri de ırkçılık suçlamalarına yol açtı.

    Ana muhalefet partisi Demokratik Parti'den (PD) Andrea Romano, "Bu bakkallar, diğer dükkanlardakilerle aynı gıda ürünlerini satıyor, etnik olan tek yanları işletmecileri" dedi ve bu yüzden hedef alınmalarının ırkçılık teşkil ettiğini söyledi. PD'den Senatör Monica Cirinna da geçmişte Yahudilere yapılan ırkçı uygulamalara atıfla "Salvini acaba ne zaman vitrinlere sarı yıldız asılması emri verecek? Bütün bunların bir adı var: buna faşizm denir, ülkemiz bunu daha önce de ağır biçimde gördü ve yaşadı" dedi.

    Etiketler:
    Irkçılık, Matteo Salvini, İtalya
    Topluluk kurallarıTartışma
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