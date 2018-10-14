Berlin’de ırkçılığa karşı büyük gösteri

Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün "Açık ve özgür bir toplum için — Dışlama yerine dayanışma" sloganıyla ırkçılığa, ayrımcılığa, Akdeniz'deki sığınmacı ölümlerine ve sosyal hakların budanmasına karşı bir gösteri düzenlendi. "Parçalanamayız" sloganı ile düzenlenen gösteriye organizatörlerin verdiği bilgilere göre 150 binden fazla kişi katıldı. Gösteriye yaklaşık 40 bin kişinin katılması bekleniyordu.

Almanya saati ile saat 13:00'te Berlin Alexanderplatz'da biraraya gelen göstericiler, Leipzig Caddesi üzerinden Potsdam Meydanı'na oradan tarihi Brandenburg Kapısı'na ve ardından Zafer Sütunu'na yürüdü. Burada akşam saat 21.00'e kadar devam edecek olan gösteride, ünlü şarkıcı Herbert Grönemeyer ve Die Ärzte grubunun da sahne alacağı bir konser düzenlenecek. Gösteriye çok sayıda sivil toplum örgütü, sendika, parti ve kiliseler çağrıda bulundu.

MAAS: BİZ PARÇALANAMAYIZ

DW Türkçe'nin haberine göre gösteriye destek veren siyasetçiler arasında Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da bulunuyor. Maas resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu kadar çok kişinin sokağa çıkmış olması ve açık bir tavır sergilemesi harika bir mesaj: Biz parçalanamayız. Biz bölünmeyiz, hele sağ popülistler tarafından asla" ifadesini kullandı.

Es ist ein großartiges Signal, dass so viele auf die Straße gehen und klare Haltung zeigen: Wir sind #unteilbar. Wir lassen uns nicht spalten — von rechten Populisten schon gar nicht. @Unteilbar_ — Heiko Maas (@HeikoMaas) October 13, 2018

Sosyal Demokrat Partili Bakan Maas, Twitter yaptığı bir diğer paylaşımda ise "farklı kökenlerin, ten renklerinin, dinlerin ve yaşam tarzlarının bir tehdit değil, zenginlik" olduğunu ifade etti. Maas, toplumsal birlikteliğin "dışlanma ve homojen bir yapı ile değil herkese aynı özgürlüğün tanınması" ile sağlandığını belirtti.