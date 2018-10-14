Avrupa Komisyonu başkan adayı Weber: Türkiye hiçbir zaman AB'ye üye olamaz

Önümüzdeki yıl Jean-Claude Juncker'den boşalacak olan Avrupa Komisyonu Başkanlığı'na aday olan Alman politikacı Manfred Weber, "Göreve seçilirse, Türkiye'ye kapıları tamamen kapatacağını" açıkladı.

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan Hristiyan demokrat Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) lideri olan Weber, "Türkiye, hiçbir zaman AB'ye üye olamaz" dedi.

BBC'den Yusuf Özkan'a göre Hollanda'da yayımlanan De Telegraaf gazetesine konuşan Weber, Başkan seçilmesi halinde Türkiye ile üyelik müzakerelerine resmen son vereceğini söyledi.

Weber, göreve başladıktan sonra, mümkün olan en kısa sürede Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunun üzerine bir "kırmızı çizgi çekmek istediğini" vurguladı.

Weber, "Komisyona başkanlık edersem, Türkiye'nin AB'ye üye olamayacağını söylemek gibi bir görevim var" diye konuştu.