Hollanda: Rusya ile siber savaş halindeyiz

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Rusya ile siber savaş halinde olduklarını söyledi. Bijleveld, NATO'ya Hollanda'nın 'siber askerlerini' kullanmasını önerdiklerini belirtti.

Ekim başında Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) siber saldırı düzenlediğinden şüphelenilen 4 Rus vatandaşının sınır dışı edildiğini açıklayan Bijleveld, bugün Hollanda televizyonu NPO'ya verdiği demeçte Rusya ile siber savaş halinde olduklarını ileri sürdü.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw Hollanda, OPCW'ye siber saldırı düzenlemekle suçladığı 4 Rus vatandaşını sınır dışı etti

4 Rus'un OPCW'ye yönelik siber saldırısını 'çok tehlikeli' olarak niteleyen Bijleveld, Rusya ve Hollanda arasındaki mevcut durumun siber savaş olarak tanımlanıp tanımlanmayacağı sorusuna, "Evet, durum bu" yanıtını verdi.

"İnsanlar, sürekli olarak çeşitli yollardan hayatımıza müdahale etmeye, demokrasimize nüfuz etmeye çalışıyor. Bu konudaki saflığımıza son vererek önlemler almalıyız" diye devam eden Bijleveld, yaşananları görebilmek ve gerektiğinde önlem alabilmek adına istihbarat kurumlarına daha fazla yatırım yaptıklarını vurguladı.

NATO'YA 'SİBER ASKER' KULLANMA ÖNERİSİ

Bijleveld, NATO'ya Hollanda'nın 'siber askerlerini' kullanmasını önerdiklerini de ifade etti.

Hollanda Savunma Bakanı Bijleveld, 4 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) siber saldırı düzenlediğinden şüphelenilen 4 Rus vatandaşının sınır dışı edildiğini duyurmuştu.

"Ruslar, Lahey'deki OPCW Genel Merkezi'ne komşu bir otelin yanına park etmiş elektronik ekipman dolu bir araçtaydı ve buradan OPCW'nin bilgisayar sistemine sızmaya çalıştılar" iddiasında bulunan Bijleveld, söz konusu olayın nisanda yaşandığını ve Rusların 13 Nisan'da Hollanda'dan sınır dışı edildiğini belirtmişti.