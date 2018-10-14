İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Kaşıkçı açıklaması: Detaylı yanıt bekliyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ve Alman mevkidaşı Heiko Maas, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili ortak yazılı açıklama yayımladı.
'OLAY AYDINLATILMALIDIR'
İfade ve basın özgürlüğü ile gazetecilerin korunmasının İngiltere, Fransa ve Almanya için kilit önemde öncelikler olduğu belirtilen açıklamada, "2 Ekim'den bu yana ailesinin irtibatı kaybettiği Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayı aydınlatılmalıdır" denildi.
İngiltere, Almanya ve Fransa'nın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in olayla ilgili dile getirdikleri kaygıları paylaştıklarına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de resmi işlemler için ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamıştı.
Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından kendisinin orada öldürüldüğü iddialarını yalanlayan Suudi yetkililer, Başkonsolosluktan çıktığını ve akıbetine ilişkin bir bilginin bulunmadığını savunuyor.
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