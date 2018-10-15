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10:57 15 Ekim 2018
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    Macaristan-Evsizler

    Macaristan'da sokakta yaşama yasağı yürürlüğe girdi: Evsizlik suç haline geldi

    © AFP 2018 / ATTILA KISBENEDEK
    Avrupa
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    Macaristan'da Başbakan Victor Orban hükümetinin yürürlüğe soktuğu yasayla bugünden itibaren 'kamusal alanda mutad mesken' yasaklandı. Muhalifler polise evsizleri sokaktan kaldırma yetkisi veren yasayı 'zalimce' olarak niteledi.

    Macaristan - sığınmacı - göçmen - sınır
    © AFP 2018 / ELVIS BARUKCIC
    Macaristan'da sokakta yaşamak yasaklanabilir
    Budapeşte parlamentosunun 20 Haziran'da kabul ettiği anayasal değişiklikle 'kamusal alanda mutad mesken' yasaklanmış oldu.

    Böylece 2013 yılında  'kamusal alanda mutad meskene' para cezası getirilmesinin ardından bu konudaki yasa sertleştirilmiş oldu.

    POLİSE SOKAKTA KALANLARI YERİNDEN KALDIRMA YETKİSİ VERİLDİ

    AFP'ye bilgi veren  Macarsitan Sosyal İşler Bakanı Attila Fulop, yasanın 'tüm toplumun çıkarına hizmet ettiğini' savunarak polisin bundan sonra sokaklarda kalan evsizleri yerinden kaldırma ve sokaklardaki kulübe ve barakaları yıkma yetkisine sahip olduğunu söyledi.

    Fulop yasanın amacının 'evsiz insanların geceleri sokaklarda olmamasını ve yurttaşların engellenmeden kamusal alanı kullanmasını garanti altına almak' olduğunu  belirtti.

    Hükümete bağlı barınaklarda yaklaşık 11.000 kişinin olduğu belirtiliyor ancak ülke genelinde evsiz insan sayısının en az 20.000 olduğu tahmin ediliyor. 

    'ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI İLE BAĞDAŞMIYOR'

    Victor Orban AB zirvesi
    © REUTERS / Eric Vidal
    Avrupa Parlamentosu, AB üyesi Macaristan'a yaptırım uygulanması için düğmeye bastı
    Hükümet evsizliğe karşı fonlandırmayı arttırdığını söylerken uluslararası örgütler ve insan hakları grupları Macar hükümetinin yeni yasasını kınadı.

    Birleşmiş Milletler'den (BM) konutlandırma uzmanı Leilani Farha 'zalimce' olarak nitelediği yasanın 'uluslararası insan hakları ile bağdaşmadığını' söyledi.

    Farha hükümete yolladığı açık mektupta "Evsiz insanların işlediği suç ne? Sadece yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar?" ifadelerini kullandı.

    Avrupa Parlamnetosu (AP), geçen ay Macaristan'ın 'birliğin demokratik değerlerini ve hukukun üstünlüğünü sistematik olarak ihlal etmekten' AB'deki oy haklarının elinden alınmasına yönelik karar almıştı. Ama kararın uygulanabilmesi için 28 AB üyesi ülkenin onayı gerekiyor.

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    Etiketler:
    Yasak, Evsizlik, BM, Leilani Farha, Attila Fulop, Victor Orban, Macaristan
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