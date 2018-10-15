Prens Harry ile Meghan Markle bebek bekliyor

İNGİLTERE TAHTINDA 7. SIRADA OLACAK
2019'un bahar aylarında doğması beklenen bebek İngiltere tahtının 7. sıradaki varisi olacak. Veliaht Prens Charles ile 1997'de Paris'teki trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın ikinci çocuğu olan 33 yaşındaki Harry ise tahtın altıncı sıradaki varisi konumunda.
Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 15, 2018
Markle'ın hamile olduğu haberi, çiftin Avustralya, Fiji, Tonga ve Yeni Zelanda'ya gerçekleştirecekleri ve 16 gün sürecek ilk resmi ziyaretlerine başlamak üzere Avustralya'nın Sydney şehrine gitmesinin ardından geldi.
Harry ve Markle burada cumartesi başlayacak olan 2018 Invictus Oyunları'na da katılacak.
Harry ve eski bir oyuncu olan ABD'li Markle 19 Mayıs'ta dünya evine girmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)