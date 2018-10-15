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19:50 15 Ekim 2018
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    F-16 savaş uçakları

    Belçika'da bir F-16'dan 'kazara' açılan yaylım ateşi sonucu 2 jet kullanılamaz hale geldi

    © Wikipedia /
    Avrupa
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    Belçika'da askeri bir hava üssünde park halinde olan bir F-16 Falcon jetinden açılan yaylım ateşi sonucu 2 savaş jeti kullanılamaz hale geldi.

    ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş jeti
    © Sputnik / Alexander Kovalev
    ABD’de F-16 uçağı düştü
    Belçika'nın Florennes Hava Üssü'nde gerçekleşen olayda, bir F-16 jeti park halinde olan bir diğer F-16 tarafından vurularak bütünüyle tahrip oldu.

    Öte yandan vurulan uçağın yanında bulunan bir diğer jet ise patlamadan etkilenerek, kullanılamaz hale geldi.

    Üsten yapılan açıklamada, F-16 ‘Falcon' tipi savaş jetinin, 10 bin litre kerosin (jet yakıtı) ile dolu olduğu ve aldığı isabet nedeniyle patladığı belirtildi.

    İKİ UÇAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Diğer jetin ise isabet alan F-16'nin patlaması nedeniyle hasar aldığını açıklandı.

    motosiklet
    © AA / Salih Zeki Fazlıoğlu
    Sofuoğlu, F-16'ya karşı yarıştı: 9.43 saniyeyle birinci oldu
    Siyah dumanların yükseldiği görülen hava üssüne, yaşanan patlamanın üstüne bir kurtarma operasyonu düzenlendi.

    Belçika Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, kurtarma operasyonu sırasında uçağın yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

    'İNSAN HATASI YA DA TEKNİK BİR HATA OLDUĞU ÜZERİNDE DURUYORUZ'

    RTL'ye açıklamalarda bulunan savunma ticaret birliği Boris Morenville, "Teknik ya da insan hatasını olduğu üzerinde duruyoruz. Her durumda da olayda bir kasıt olduğu yönünde bilgi almadık" dedi.

    İKİ TEKNİSYEN YARALANDI

    Öte yandan, olay sırasında uçaklarla ilgilenen iki teknisyenin yaralandığı açıklandı.

    F-16'dan yanlışlıkla ateş edildiği sırada uçağın yakınında bulunan teknisyenin kulak çınlaması şikayeti nedeniyle hastanelik olduğu aktarıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yetkililerin, yaşanan olay hakkında soruşturma başlattıkları duyuruldu.

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    Etiketler:
    F-16, Belçika Hava Kuvvetleri, savunma ticaret birliği Boris Morenville, Florennes Hava Üssü, Belçika
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