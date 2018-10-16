Estonya, 'Sovyet işgali' nedeniyle Rusya'dan 1.2 milyar euro tazminat talep ediyor

Estonya, 'Sovyet işgali' sırasında uğradığı zararların yaklaşık 89 milyar ruble (1.2 milyar euro) olduğunu iddia ederek Rusya'dan bu meblağın karşılanmasını talep ediyor.

© AFP 2018 / ALEXANDER NEMENOV Rusya: Estonya’nın Rus gazetecilere akreditasyon vermemesi AB'nin otoritesini baltalıyor

Moskova'nın tazminat talebi için hiçbir hukuki gerekçe bulunmadığını birçok kez açıklamasına rağmen Baltık ülkeleri, Sovyetler Birliği döneminde zarar gördüklerini öne sürerek Rusya'dan tazminat talep etmeye devam ediyor.

Estonya Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tarihçi Toomas Hiio başkanlığında toplanan bir komisyon, sözde Sovyet işgali sırasında uğradığı zararların yaklaşık 89 milyar ruble (1.2 milyar euro) olduğunu iddia etti.

"49.500 kişi Stalin'in baskıcı politikalarının kurbanı oldu, 24.100 kişi 2. Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybetti, 139.400 kişi Estonya'dan ayrılmaya zorlandı, 213.000 kişi de Peçersk bölgesinin ve Narva ötesindeki toprakların kaybedilmesi nedeniyle kayboldu" denen açıklamada, ülkedeki Estonyalıların oranının 1941'de yüzde 89'dan 1989'da yüzde 61'e gerilediği ifade edildi.

Toomas Hiio, tazminat taleplerini işgal nedeniyle yaşanan kayıplar olarak savunurken Estonya Dışişleri Bakanı Sven Mikser, bu tür hak taleplerinin makul olmadığını vurguladı.