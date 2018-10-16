Hollanda’dan Rusya’ya, NATO güçlerine karşı provokasyon suçlaması

Hollanda Deniz Piyade Teşkilatı’ndan General Jeff Mac Mootry, Rus savaş uçakları ve gemilerinin Arktik bölgesinde tatbikat yapan İngiliz ve Hollandalı askerleri provoke etmeye çalıştığını ileri sürdü.

© AFP 2018 / ARMEND NIMANI 'NATO, Atlantik’i korumaya hazır olduğunu göstermek istiyor'

The Telegraph'ın aktardığına göre, Hollandalı General Jeff Mac Mootry, Rus savaş uçakları ve gemilerinin Arktik bölgesinde tatbikat yapan İngiliz ve Hollanda donanma güçlerini provoke etmeye çalıştığını iddia etti.

Gazeteye konuşan Mootry "Rus donanma araçlarının biz tatbikat yaparken ilgisinin arttığını görüyoruz. Balistik savunma programımız çerçevesinde fırlatma işlemleri yaptığımızda Rus gemilerinin son yıllarda gördüğümüzden daha fazla olduklarını ve daha yakına geldiklerini görüyoruz. Açıkla orada oldukları görünsün istiyorlar" dedi.

Mootry ayrıca Rus uçaklarının da daha yakından hareket ettiğini ve bu eylemlerin ‘provokatif' olduğunu ileri sürdü.

İngiltere Kraliyet Donanması'nın 45 Komando Müfrezesi'nden 400 bahriyeli Amfibik Görev Gücü kapsamında Hollanda Deniz Piyade Müfrezesi ile Norveç'te tatbikatta.

NATO Trident Juncture tatbikatı Norveç'te 25 Ekim'de başlayıp 7 Kasım'a kadar sürecek.Tatbikatta NATO üyesi ve müttefiki 30 ülkeden yaklaşık 50 bin asker yer alacak. Bu tatbikat son yıllarda Rusya sınırları yakınlarında yapılan en büyük tatbikat olacak.