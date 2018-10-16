Audi’ye 800 milyon euro'luk dizel cezası

Audi'nin de bağlı olduğu Volkswagen (VW) Grubu'ndan yapılan açıklamada, Münih Savcılığının Audi AG tarafından üretilen veya dağıtılan bazı V6 ve V8 dizel araçlarındaki düzenleme gereksinimlerinden sapmalar görüldüğü gerekçesiyle idari bir karar aldığı aktarıldı.
© AA / Lukas Barth
Alınan idari kararın toplamda 800 milyon euro para cezası öngördüğü aktarılan açıklamada, Audi AG'nin bu cezayı ödemeyi kabul ettiği kaydedildi.
ŞİRKETİN CEO'SU TUTUKLANMIŞTI
Öte yandan, Audi'nin Üst Yöneticisi (CEO) Rupert Stadler, dizel skandalı soruşturması kapsamında delilleri karartma şüphesi nedeniyle haziran ayında tutuklanmıştı.
© AFP 2018 / Fred DUFOUR
Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD ve Alman makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)