İsveç, annesi öldürülen sığınmacı çocuğu sınır dışı etme kararı aldı

Göçmenler Ofisinin İsveç'te birinci dereceden yakını kalmadığı için küçük çocuğu sınır dışı edip, Ukrayna'da bir yetimhaneye yerleştirilmesi yönünde karara vardığı kaydedildi.
Karara karşı çıkan Denis'in annesinin akrabalarından Midia Soufi, Ukrayna'da çocuğun babası tarafından açılan davada mahkemenin çocuğun velayetini anneye verdiğini belirterek, babasının çocuğa bakmak istemediğini ifade etti.
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SOUFİ: DENİS'İN UKRAYNA'DA KİMSESİ YOK
Soufi, "Denis'in Ukrayna'da kimsesi yok. Annesini kaybetti. Tek sığınağı annesinin İsveç'te yaşayan babası. Ukraynaya gönderdiğiniz zaman dedesini de kaybedecek. Vicdanlar buna dayanmaz.'' dedi.
Kamuoyunda tepkilere yol açan kararın iptal edilmesi için imza kampanyası başlatıldı.
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