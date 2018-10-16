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18:00 16 Ekim 2018
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    İsveç

    İsveç, annesi öldürülen sığınmacı çocuğu sınır dışı etme kararı aldı

    © Fotoğraf: Twitter
    Avrupa
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    İsveç'in önde gelen gazetesi Expressen'in haberine göre, geçen sene annesi evinde öldürülen Denis isimli çocuk kimsesiz kaldığı gerekçesiyle sınır dışı edilecek.

    İtalya'ya gelen göçmenlere iş ve barınak imkanı sağlayan Riace kasabası.
    © AFP 2018 / MARIO LAPORTA
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    İsveç Göçmenler Ofisi, geçen yıl annesi öldürülen 6 yaşındaki Ukraynalı sığınmacı çocuğu sınır dışı etme kararı aldı.

    Göçmenler Ofisinin İsveç'te birinci dereceden yakını kalmadığı için küçük çocuğu sınır dışı edip, Ukrayna'da bir yetimhaneye yerleştirilmesi yönünde karara vardığı kaydedildi.

    Karara karşı çıkan Denis'in annesinin akrabalarından Midia Soufi, Ukrayna'da çocuğun babası tarafından açılan davada mahkemenin çocuğun velayetini anneye verdiğini belirterek, babasının çocuğa bakmak istemediğini ifade etti.

    BÜYÜKBABANIN EVLAT EDİNME TALEBİ REDDEDİLDİ

    Stockholm
    © REUTERS / Ints Kalnins
    İsveç'te gösteri yapan sığınmacı çocuklara saldırı
    İsveç'e 6 yıl önce yerleşen annenin babasının da ülkede ve hayatta olduğunu dile getiren Soufi, büyükbabanın çocuğu evlat edinme talebinin Göçmenler Ofisince kabul edilmediğini söyledi.

    SOUFİ: DENİS'İN UKRAYNA'DA KİMSESİ YOK

    Soufi, "Denis'in Ukrayna'da kimsesi yok. Annesini kaybetti. Tek sığınağı annesinin İsveç'te yaşayan babası. Ukraynaya gönderdiğiniz zaman dedesini de kaybedecek. Vicdanlar buna dayanmaz.'' dedi.

    Kamuoyunda tepkilere yol açan kararın iptal edilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

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    Etiketler:
    İsveç, 6 yaşındaki Ukraynalı sığınmacı çocuğu sınır dışı etme kararı aldı, İsveç Göçmenler Ofisi, Midia Soufi, Ukrayna, İsveç
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