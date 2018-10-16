Ekvador'dan Assange'a 'ültimatom': Kedinin bakımını yerine getirmezsen, el koyacağız

Ekvator, İngiltere Büyükelçiliği'nde kalan Wikileaks kurucu Julian Assange'a aralarında kedisinin bakımıyla ilgilenmesinin ve kendi tuvaletini temizlemesinin istendiğini bir dizi kural getirdi.

© AFP 2018 / Justin TALLIS Assange: Özgürlüğü yaşayan son kuşağız

Ekvador, Wikileaks'ın kurucu Julian Assange'a büyükelçilikte kaldığı sürede uyması gereken kuralları sıraladığı bir ihtarname çekti.

ASSANGE'DAN KENDİ TUVALET VE BANYOSUNU TEMİZLEMESİ İSTENDİ

Kendi tuvalet ve banyosunu temizlemesi gibi kuralların yer aldığı bildiride Assange'ın konuların kuralları yerin getirmemesi halinde kedisine el konulabileceği aktarıldı.

Wikileaks kurucusunun uyması gereken kuralların yazıdığı ültimatomun İspanyolca olarak hazırlandığı belirten elçilik çalışanı, Assange'a iletilen uyarı içerikli metinde kedisinin sağlık, yiyecek ve hijyen ihtiyaçlarını yerine getirmesinin istendiğini açıkladı.

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Ekvador, bu ayın başında Assange'a iletilen kılavuzda, Wikileaks kurucusundan büyükelçiliği paylaştığı kedisine daha iyi bir bakım sağlaması gerektiği yoksa kediye el konularak bir barınağa gönderileceği iletildi.

Assange'a çocukları tarafından armağan edilen kedinin, sık sık büyükelçilik binasının camında belirerek, bina önünde toplanan gazetecileri izlediği biliniyor.

ASSANGE'IN KEDİSİNİN KENDİSİNE AİT BİR TWİTTER HESABI BULUNUYOR



​‘Embassy Cat' (Büyükelçilik kedisi) isimli bir Twitter hesabına sahip olan kedinin hesap bilgileri bölümünde, "Ekvador Büyükelçiliği'nde Julian Assange'la birlikte yaşıyorum, gözetlemeye karşı mırlamaya ilgiliyim" notu bulunmakta.

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Öte yandan Ekvador Assange'ın internet bağlantısının kısmen olsa da yeniden sağlanmaya başlandığı duyurulurken, bildiride Assange'a internet üzerinden siyasi konularda yorum yapmaması talimatı verildiği aktarıldı.

Ekvador, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Ekvador Büyükelçiliğine sığınan ve2012'den beri büyükelçilikte yaşamakta olan Assange'ın internetini başka ülkelerin işlerine karıştığı gerekçesiyle kestiğini açıklamıştı.