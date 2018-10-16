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22:53 16 Ekim 2018
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    Julian Assange

    Ekvador'dan Assange'a 'ültimatom': Kedinin bakımını yerine getirmezsen, el koyacağız

    © Fotoğraf: Twitter
    Avrupa
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    Ekvator, İngiltere Büyükelçiliği'nde kalan Wikileaks kurucu Julian Assange'a aralarında kedisinin bakımıyla ilgilenmesinin ve kendi tuvaletini temizlemesinin istendiğini bir dizi kural getirdi.

    WikiLeaks kurucusu Julian Assange
    © AFP 2018 / Justin TALLIS
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    Ekvador, Wikileaks'ın kurucu Julian Assange'a büyükelçilikte kaldığı sürede uyması gereken kuralları sıraladığı bir ihtarname çekti.

    ASSANGE'DAN KENDİ TUVALET VE BANYOSUNU TEMİZLEMESİ İSTENDİ

    Kendi tuvalet ve banyosunu temizlemesi gibi kuralların yer aldığı bildiride Assange'ın konuların kuralları yerin getirmemesi halinde kedisine el konulabileceği aktarıldı.

    Wikileaks kurucusunun uyması gereken kuralların yazıdığı ültimatomun İspanyolca olarak hazırlandığı belirten elçilik çalışanı, Assange'a iletilen uyarı içerikli metinde kedisinin sağlık, yiyecek ve hijyen ihtiyaçlarını yerine getirmesinin istendiğini açıkladı.

    WikiLeaks kurucusu Julian Assange
    © AFP 2018 / Justin TALLIS
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    KEDİSİNE DAHA İYİ BAKMAZ İSE BÜYÜKELÇİLİK KEDİYE EL KOYACAK

    Ekvador, bu ayın başında Assange'a iletilen kılavuzda, Wikileaks kurucusundan büyükelçiliği paylaştığı kedisine daha iyi bir bakım sağlaması gerektiği yoksa kediye el konularak bir barınağa gönderileceği iletildi.

    Assange'a çocukları tarafından armağan edilen kedinin, sık sık büyükelçilik binasının camında belirerek, bina önünde toplanan gazetecileri izlediği biliniyor.

    ASSANGE'IN KEDİSİNİN KENDİSİNE AİT BİR TWİTTER HESABI BULUNUYOR

    ​‘Embassy Cat' (Büyükelçilik kedisi) isimli bir Twitter hesabına sahip olan kedinin hesap bilgileri bölümünde, "Ekvador Büyükelçiliği'nde Julian Assange'la birlikte yaşıyorum, gözetlemeye karşı mırlamaya ilgiliyim" notu bulunmakta.

    WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange
    © REUTERS / Peter Nicholls
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    ASSANGE'IN KESİLEN İNTERNET ERİŞİMİ KISMEN OLSA DA YENİDEN SAĞLANMAYA BAŞLADI

    Öte yandan Ekvador Assange'ın internet bağlantısının kısmen olsa da yeniden sağlanmaya başlandığı duyurulurken, bildiride Assange'a internet üzerinden siyasi konularda yorum yapmaması talimatı verildiği aktarıldı.

    Ekvador, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Ekvador Büyükelçiliğine sığınan ve2012'den beri büyükelçilikte yaşamakta olan Assange'ın internetini başka ülkelerin işlerine karıştığı gerekçesiyle kestiğini açıklamıştı.

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    Etiketler:
    Ekvator, Assange'a bir dizi kural getirdi, WikiLeaks, Twitter, Julian Assange, Ekvador, Londra, İngiltere
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