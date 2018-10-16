İspanya Kralı Felipe'ye ilginç teklif: 'Biraz da sen süpür'

Kral 6. Felipe, Mallorca adasında selden en çok hasar gören Sant Llorenç bölgesinde çalışan gönüllüleri selamladığı sırada, Oscar ismindeki bir genç elindeki süpürgeyi uzatarak Kral'ı temizleme çalışmalarına katılmaya davet etti. Bu daveti geri çeviren Kral, genç ile tokalaştıktan sonra alandan ayrıldı. Kral'a süpürge uzatan Oscar Tarela ismindeki genç, polemik konusu olan o anı sosyal medya hesabından şu sözlerle anlattı:

"Kral bizlere destek için orada olduğunu söylemişti ben de kendisine süpürgeyi uzattım, ama kabul etmedi, şimdi yapamayacağını söyledi. Amacım gırgır geçmek değildi, bize öyle veya böyle bir şekilde yardım etmesini istedim. Niyetimin kendisiyle alay etmek olmadığını anladı, elini uzattı, omzuma dokundu. Nezaket gereği ben de onun elini sıktım ama Kral bizimle tokalaşarak yardım etmiş olmuyor. Ülkemi çok seviyorum ama Krallığa sempati duymuyorum".

Sel felaketinin ardından Mallorca doğumlu dünyaca ünlü tenisçi Rafael Nadal, bizzat temizlik çalışmalarına katılarak ve tenis akademisinin kapılarını felaketten zarar görenlere açarak büyük takdir toplamıştı.

Parlamenter monarşiyle yönetilen İspanya'da 2014 yılında Kral Juan Carlos'un tahtından feragat etmesiyle İspanya Kralı olan 6. Felipe, bu olay sonrası özellikle Krallığın tasfiyesini ve 3. Cumhuriyetin ilanını isteyen kesimler tarafından sosyal medyada sert bir şekilde eleştirildi.