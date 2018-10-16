"Kral bizlere destek için orada olduğunu söylemişti ben de kendisine süpürgeyi uzattım, ama kabul etmedi, şimdi yapamayacağını söyledi. Amacım gırgır geçmek değildi, bize öyle veya böyle bir şekilde yardım etmesini istedim. Niyetimin kendisiyle alay etmek olmadığını anladı, elini uzattı, omzuma dokundu. Nezaket gereği ben de onun elini sıktım ama Kral bizimle tokalaşarak yardım etmiş olmuyor. Ülkemi çok seviyorum ama Krallığa sempati duymuyorum".
İspanya Kralı Felipe'ye ilginç teklif: 'Biraz da sen süpür' https://t.co/3oydyM24Ys pic.twitter.com/83Q6aBAsvX— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 16, 2018
Sel felaketinin ardından Mallorca doğumlu dünyaca ünlü tenisçi Rafael Nadal, bizzat temizlik çalışmalarına katılarak ve tenis akademisinin kapılarını felaketten zarar görenlere açarak büyük takdir toplamıştı.
Parlamenter monarşiyle yönetilen İspanya'da 2014 yılında Kral Juan Carlos'un tahtından feragat etmesiyle İspanya Kralı olan 6. Felipe, bu olay sonrası özellikle Krallığın tasfiyesini ve 3. Cumhuriyetin ilanını isteyen kesimler tarafından sosyal medyada sert bir şekilde eleştirildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)