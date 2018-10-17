Gürcistan Başsavcılığı: Saakaşvili , Patarkatsişvili'ye suikast düzenlemesini onayladı

Patarkatsişvili suikastı soruşturması hakkında açıklama yapan Gürcistan Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı'nda görevli 3 eski bürokratın yetki aşımı ve suikast hazırlığı yapma suçlamalarıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Bir başka zanlının evinde yapılan aramalar sırasında 4 ve 5 Şubat 2007 tarihli 2 ses kaydı bulunduğunu bildiren başsavcılık, " Suçlama yöneltilen 3 kişi kayıtta Patarkarsişvili'nin nasıl öldürülebileceği hakkında konuşuyor. Patarkatsişvili'nin korumaları hakkında bilgi topladıklarını söylüyorlar ayrıca doğal yollarla ölüm izlenimi verecek bir maddeyle zehirmekten bahsediyorlar" açıklamasında bulundu.

Başsavcılık ayrıca "Kayıtlara göre G.D. adlı zanlı, Patarkatsişvili'nin korumasını suikasta dahil etmeye çalıştı. G.D. konuşma sırasında, Patarkatsişvili, yönetimin siyasi rakibi ve düşmanı olduğu için Saakaşvili'nin suikasta onay verdiğini doğruluyor" ifadelerine yer verdi.

Gürcistan'ın en zengin kişilerinden biri olan Patarkatsişvili, Saakaşvili'nin devlet başkanlığı döneminde muhalefet partisi kurarak devlet başkanlığına adaylığını koymuştu.

Gürcü iş adamı, 12 Şubat 2008'de İngiltere'de aniden ölmüş, doktorlar ölüm nedeninin koroner kalp rahatsızlığı olduğunu belirtmişti.

İngiliz yetkililer herhangi bir şüpheli duruma rastlamamıştı.