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15:43 17 Ekim 2018
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    Recep Tayyip Erdoğan - İgor Dodon

    Erdoğan: FETÖ, Moldova'da da aynı adımları atabilir

    © AA / Erçin Top
    Avrupa
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    Moldova'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ ile ortak mücadelemizde Türk halkının Moldovalı dostlarından beklentisi, gereken desteği gösterebilmesidir. Bu terör örgütü Moldova'da da aynı adımları atabilir" dedi. Stratejik ortaklık belgesi imzaladıklarını açıklayan Erdoğan, Ziraat Bankası ve Halkbankası'nın Moldova'da şube açacaklarını söyledi.

    Moldova'ya resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı İgor Dodon tarafından resmi törenle karşılandı.

    İki Cumhurbaşkanı ve eşlerinin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları dinlendi. Erdoğan ve mevkidaşı Dodon, tören kıtasını selamlamalarının ardından heyetlerini birbirine takdim etti.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
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    Askeri geçit törenini izleyen Erdoğan ve Dodon, daha sonra restorasyonu Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı içerisinde iki ülke bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Dodon, burada Erdoğan'a bina hakkında bilgi verdi.

    Törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da hazır bulundu.

    STRATEJİK ORTAKLIK BELGESİ İMZALANDI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Dodon stratejik ortaklık belgesi imzaladı. Dodon, Gökoğuz Yeri'nin özerkliğinin anayasada güvence altına alınması konusunda Erdoğan'a taahhütte bulundu.

    Baş başa görüşen Erdoğan ve Dodon, ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldığını söyleyen Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    'HALKBANKASI VE ZİRAAT BANKASI MOLDOVA'DA ŞUBE AÇACAKLAR'

    — FETÖ ile ortak mücadelemizde Türk halkının Moldovalı dostlarından beklentisi, gereken desteği tereddütsüz bir şekilde gösterebilmesidir. Bu haklı mücadeleye kara çalmak isteyenleri, Türkiye-Moldova dostluğuna yakışacak şekilde hareket etmeye davet ediyorum.

    Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon
    © AP Photo / Vadim Ghirda
    Moldova Cumhurbaşkanı: Erdoğan’la ilişkilerimiz çok iyi ve sıcak
    - (FETÖ) Özellikle Silahlı Kuvvetlerimize sızmış, polisimize sızmış, yargımıza sızmış, devletimizin bütün kademlerine sızmış bir terör örgütüdür. Bu terör örgütü, aynı çalışmalarını şu anda Moldova'da da yapmak, devletin kademelerine sızmak suretiyle burada da aynı adımları atabilir.

    — İmza attığımız stratejik ortaklık açıklaması yalnızca bir kağıt parçasından ibaret değildir. Türkiye, Moldova'nın istikrarlı ve güçlü olmasına katkıda bulundu.

    — İki devlet bankası; Halk Bankası ve Ziraat Bankası, elemanlarını buraya göndermek suretiyle bir çalışma yaptılar. En kısa zamanda bu iki bankamızdan biri veya ikisi Moldova'da şubelerini açacaklar.

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    Etiketler:
    FETÖ, Ziraat Bankası, Halkbank, Cahit Turhan, Mehmet Kasapoğlu, Ziya Selçuk, Igor Dodon, Hulusi Akar, Recep Tayyip Erdoğan, Moldova, Türkiye
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