Sırp medyası: Erdoğan, Sırplarla Arnavutlar arasında her türlü anlaşmaya destek vereceklerini söyledi

Sırp medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile dünkü telefon görüşmesinde, Belgrad ile Priştine arasında görüşmelerin sürmesinden yana olduklarını dile getirdiği belirtildi.

© AA / Murat Kula Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü

Sırp devlet haber ajansı Tanjug, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Belgrad ve Priştine arasındaki diyaloğun, her iki tarafın kabul edeceği çözümün bulunması amacıyla sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdiğini aktardı. Habere göre Türk lideri, Sırplar ve Arnavutlar arasında varılacak her türlü anlaşmaya destek vereceklerini kaydetti.

Erdoğan'ın ayrınca 29 Ekim'de İstanbul'da yapılacak yeni havalimanı açılış törenine Vucic'i de beklediği ifade edilirken, törenden sonra Sırbistan'da, başta Novi Pazar — Tutin karayolu olmak üzere yeni yolların yapımıyla ilgili ilk anlaşmaların imzalanacağı hatırlatıldı.

İki liderin, Erdoğan'ın 2019'da yapılması planlanan Sırbistan ziyareti için derhal hazırlıklar başlatma kararı aldığı da bildirildi.

İkili ilişkilerin de değerlendirildiği telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yükselişte ve politik diyaloğun yoğun olduğu, ekonomik işbirliğinin de giderek büyüdüğü kaydedildi.

Erdoğan ile Vucic, Sancak'ta yaşayan Boşnakların iki ülke arasında işbirliği köprüsü rolünü oynadığını dile getirdi.