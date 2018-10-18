Sırp medyası: Erdoğan, Sırplarla Arnavutlar arasında her türlü anlaşmaya destek vereceklerini söyledi

Erdoğan'ın ayrınca 29 Ekim'de İstanbul'da yapılacak yeni havalimanı açılış törenine Vucic'i de beklediği ifade edilirken, törenden sonra Sırbistan'da, başta Novi Pazar — Tutin karayolu olmak üzere yeni yolların yapımıyla ilgili ilk anlaşmaların imzalanacağı hatırlatıldı.
İki liderin, Erdoğan'ın 2019'da yapılması planlanan Sırbistan ziyareti için derhal hazırlıklar başlatma kararı aldığı da bildirildi.
İkili ilişkilerin de değerlendirildiği telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yükselişte ve politik diyaloğun yoğun olduğu, ekonomik işbirliğinin de giderek büyüdüğü kaydedildi.
Erdoğan ile Vucic, Sancak'ta yaşayan Boşnakların iki ülke arasında işbirliği köprüsü rolünü oynadığını dile getirdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)