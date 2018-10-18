Kayıt
14:02 18 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    2. Dünya Savaşı sırasında Norveç'ten Almanya'ya çocuklarıyla birlikte giden Norveçli kadınlar

    Norveç, 2. Dünya Savaşı'nın 'Alman kızlarından' özür diledi

    © AFP 2018 / STR / SCANPIX NORWAY /
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 61

    Norveç, 2. Dünya Savaşı'ndaki Nazi işgali sırasında Alman askerleri ile yakın ilişkiler kurdukları için tutuklama, işten atılma ve sürgün gibi intikam yöntemlerine maruz kalan Norveçli kadınlardan resmen özür diledi.

    Norveç Soykırım ve Azınlıklar Çalışmaları Merkezi'nin verilerine göre, 2. Dünya Savaşı sırasındaki Nazi işgali sırasında 'Alman kızlar' olarak anılan 30.000 ile 50.000 arasında Norveçli kadın Alman askerleri ile yakın ilişkiler kurdu

    Kamuoyunda maruz kaldıkları aşağılanmanın yanı sıra bu kadınların çoğu Nazi işgalinin 1945'te sonlanmasının ardından yetkililer tarafından aralarında yasa dışı gözaltı, işten kovma ve hatta vatandaşlıktan çıkarılarak çocuklarıyla birlikte ülkeden sürgün edilme gibi çeşitli intikam eylemlerine maruz kaldı.

    'HÜKÜMET ADINA ÖZÜRLERİMİ SUNMAK İSTİYORUM'

    ABD, 95 yaşındaki Nazi suçlusunu sınırdışı etti
    © REUTERS /
    ABD, 95 yaşındaki Nazi suçlusunu sınırdışı etti
    Norveç hükümeti dün bu kadınların maruz kaldığı eylemleri 'utanç verici muamele' diye niteleyerek resmen özür diledi.

    Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin yayımlanmasının 70. yıl dönümü için yapılan bir etkinlikte konuşan Başbakan Erna Solberg  "Alman askerlerle ilişki kuran ya da kurduğundan şüphelenilen Norveçli genç kızlar ve kadınlar utanç verici bir muamelenin kurbanıydı. Bugün hükümet adına özürlerimi sunmak istiyorum. Birçoğu için bu sadece gençlik aşkıydı, bazıları için bir düşman askeri ile yaşadıkları hayatlarının aşkı ya da ömürlerinin geri kalanı boyunca iz bırakan masum bir flörttü" dedi.

    Savaşta 300.000'den fazla Alman askeri, tarafsız olan Norveç'i 9 Nisan 1940'da işgal etmişti.

    Nazi SS Komutanı Heinrich Himmler, Norveçlileri 'tanrıça' olarak adlandırıyor ve askerlerini Norveçli kadınlarla ilişki kurmaları için yüreklendiriyordu. Nazilerin Aryan ırk ideolojisinin parçası olarak 'Lebensborn' (Yaşam Çeşmesi) adı verilen doğum evi tesislerinin ülke dışındaki ilk örneği Norveç'te 1941'de kurulmuştu.

    2000'li yıllarda Norveç hükümeti bu tesislerde Norveçli anne ve Alman asker babadan dünyaya gelen ve tıpkı anneleri gibi benzer intikam eylemlerine maruz kalan ve sayıları 10.000 ile 12.000 arasında olduğu düşünülen kişilerden resmen özür dilemişti.

    'GEÇ DE OLSA GELEN  ÖZÜR TARİHSEL AÇIDAN ÖNEMLİ'

    Nazi sembolleri
    © AP Photo / Kevin Frayer
    Almanya'da bilgisayar oyunlarında Nazi sembolü kullanımına 'şartlı' izin
    2. Dünya Savaşı'ndan 70'i aşkın yıl sonra 'Alman kızları' olarak anılan Norveçli kadınlardan çok azı hayatta. Ayrıca resmi özrün bu kadınların ailelerine maddi tazminat ödenmesine yol açması da beklenmiyor.

    Ancak 1945'te Alman kocasıyla birlikte ülkeden sürgün edilen Norveçli bir kadının oğlu olan Reidar Gabler,  Aftenposten gazetesine yaptığı açıklamada "Bundan doğrudan etkilenen insanlar artık aramızda değil ama bu onların aileleri ve çocukları da etkiliyor. Geç de olsa gelen özür tarihi açıdan önemli" dedi.

    Tarihçi Kare Olsen de Alman işgali sırasında askerlerle yakın ilişki kuran kadınların benzer acılara maruz kaldığı diğer Avrupa ülkelerinde bu şekilde bir özür olmadığını söyledi.

    Olsen " Örneğin Fransa'da kurtuluşun ardından bu kadınlara kötü davranıldı. Ama bu, yetkililer yerine sokaktaki insanlar tarafından uygulandı" dedi.

    Danimarka'da da tarihçiler yaklaşık 50.000 kadının Alman işgal güçleriyle ilişki kurduğunu belirtiyor. Ancak bu kadınlara yönelik resmi suçlama ya da zorla sürgün gibi uygulamalara rastlanmadı.

    İlgili konular:

    İrlanda’da, Nazi pilotlarına bırakılmış mesaj bulundu
    Almanya'da 'Nazi oyuncakları' tepki topladı
    Almanya'da Nazi selamı veren iki polis açığa alındı
    Etiketler:
    Özür, Nazi Almanyası, 2. Dünya Savaşı, Kare Olsen, Erna Solberg, Norveç
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması kazananları
    2018 yılının en iyi vahşi yaşam fotoğrafları açıklandı
    Karikatür
    Sırbistan Savunma Bakanı, ABD Büyükelçisini boş balkabağına benzetti
    İnfografik
    Ortadoğu'da tatlı su rezervleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet