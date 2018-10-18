Kayıt
15:55 18 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Paris'te bir bisikletli

    Fransa, bisiklet hırsızlığını azaltmak, bisikletli seyahati arttırmak için veri tabanı planlıyor

    © AFP 2018 / Gerard Julien
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Fransa'da bisiklet hırsızlığını azaltmak ve bisiklet kullanımını arttırmak için bir yasa teklifi yapıldı. Teklifte bisiklet sahiplerinin tıpkı otomobiller gibi bisikletlerini ulusal veri tabanına kaydetmesi yer aldı.

    Uber
    © AP Photo / Eric Risberg
    Uber, elektrikli scooter ve bisiklet ile ulaşıma ağırlık verecek
    Fransa'da bisiklet hırsızlığını azaltmak ve bisiklet kullanımını arttırmak için önerilen yasa teklifine göre otomobiller için olduğu gibi bisiklet sahiplerine 'sahiplik belgesi' verilecek.

    Bisikletin çalınması  durumunda bu belgelerin polise gösterilmesi ya da satılması halinde belgenin yeni sahibine göre düzenlenmesi gerekecek.

    Öneri metninde tüm bisikletlerin üzerine 'okunabilir, silinmez, kalıcı ve kolay görünür' işaret konulacağı ifadesi yer aldı.  Bisiklet sahibine verilen kayıt numarası, optik okuyucular tarafından doğrulanabilir şekilde olacak. 

    Söz konusu öneri Fransız hükümetinin yıl bitmeden açıklayacağı 350 milyon euroluk, 25 maddelik 'Plan Velo' adlı projesinin bir parçası.

    2020'de yürürlüğe girmesi beklenen projenin amacı 2024 itibarıyla ülkede kısa mesafelerde yapılan bisiklet seyahatlerinin sayısını 3 katına çıkarmak.

    Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INSEE) yaptığı bir araştırmaya göre 2015 yılında çalışanların yüzde 2'sinden azı işe bisikletle gidiyor. Yüzde 70'inden fazlası otomobil, yüzde 13.5'i toplu taşıma kullanıyor ve yüzde 4.5'i işe yürüyerek gidiyor.

    Serdar Denktaş
    © Fotoğraf : DHA
    Makam aracını bıraktı, yerine 23 bin liralık bisiklet aldı
    Hükümet ayrıca işe bisikletle gitmeyi seçenlere finansal teşvik sağlamayı da düşünüyor. Ülkede işe toplu taşımayla giden çalışanlara yılda 400 euroyu bulan para yardımı halihazırda yapılıyor.

    Projede çocuklara bisiklet sürmeyi ilkokulda öğretme programı, güvenlik önlemleri ve daha büyük bisiklet yolu ağları oluşturmak da yer alıyor.

    7 yıl boyunca fonlanması beklenen proje, ülkede bisikletle seyahat edenlerin oranının yüzde 3'ten yüzde 9'a yükseltmeyi umuyor.

    HER GÜN 1100 BİSİKLET ÇALINIYOR

    Ülkede bisiklet hırsızlığı da bir sorun. Fransa Bisikletçiler Derneği VéloPerdu (Kayıp Bisiklet) ülkede her gün yaklaşık 1100 bisiklet çalındığını, bunun da yılda 400.000 bisiklet hırsızlığı vakası yaşandığı anlamına geldiğini belirtiyor.

    Fransa'da 21 milyon bisiklet olduğu düşünülüyor.

    İlgili konular:

    Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyon Geraint Thomas
    Bisiklet kullanımı, AB'ye 513 milyar euro kazandırdı
    Diriöz, Moskova’daki bisiklet geçidine katıldı
    Etiketler:
    Bisiklet, Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü (INSEE), VéloPerdu, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Van'da göl suları çekilince orataya çıkan adacık
    Göl suları çekilince adacık ortaya çıktı
    Karikatür
    İsrail ordusundan itiraf: Demir Kubbe yetersiz
    İnfografik
    Ortadoğu'da tatlı su rezervleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet