Fransa, bisiklet hırsızlığını azaltmak, bisikletli seyahati arttırmak için veri tabanı planlıyor

Bisikletin çalınması durumunda bu belgelerin polise gösterilmesi ya da satılması halinde belgenin yeni sahibine göre düzenlenmesi gerekecek.
Öneri metninde tüm bisikletlerin üzerine 'okunabilir, silinmez, kalıcı ve kolay görünür' işaret konulacağı ifadesi yer aldı. Bisiklet sahibine verilen kayıt numarası, optik okuyucular tarafından doğrulanabilir şekilde olacak.
Söz konusu öneri Fransız hükümetinin yıl bitmeden açıklayacağı 350 milyon euroluk, 25 maddelik 'Plan Velo' adlı projesinin bir parçası.
2020'de yürürlüğe girmesi beklenen projenin amacı 2024 itibarıyla ülkede kısa mesafelerde yapılan bisiklet seyahatlerinin sayısını 3 katına çıkarmak.
Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INSEE) yaptığı bir araştırmaya göre 2015 yılında çalışanların yüzde 2'sinden azı işe bisikletle gidiyor. Yüzde 70'inden fazlası otomobil, yüzde 13.5'i toplu taşıma kullanıyor ve yüzde 4.5'i işe yürüyerek gidiyor.
Projede çocuklara bisiklet sürmeyi ilkokulda öğretme programı, güvenlik önlemleri ve daha büyük bisiklet yolu ağları oluşturmak da yer alıyor.
7 yıl boyunca fonlanması beklenen proje, ülkede bisikletle seyahat edenlerin oranının yüzde 3'ten yüzde 9'a yükseltmeyi umuyor.
HER GÜN 1100 BİSİKLET ÇALINIYOR
Ülkede bisiklet hırsızlığı da bir sorun. Fransa Bisikletçiler Derneği VéloPerdu (Kayıp Bisiklet) ülkede her gün yaklaşık 1100 bisiklet çalındığını, bunun da yılda 400.000 bisiklet hırsızlığı vakası yaşandığı anlamına geldiğini belirtiyor.
Fransa'da 21 milyon bisiklet olduğu düşünülüyor.
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