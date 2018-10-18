Fransa, bisiklet hırsızlığını azaltmak, bisikletli seyahati arttırmak için veri tabanı planlıyor

Fransa'da bisiklet hırsızlığını azaltmak ve bisiklet kullanımını arttırmak için bir yasa teklifi yapıldı. Teklifte bisiklet sahiplerinin tıpkı otomobiller gibi bisikletlerini ulusal veri tabanına kaydetmesi yer aldı.

© AP Photo / Eric Risberg Uber, elektrikli scooter ve bisiklet ile ulaşıma ağırlık verecek

Fransa'da bisiklet hırsızlığını azaltmak ve bisiklet kullanımını arttırmak için önerilen yasa teklifine göre otomobiller için olduğu gibi bisiklet sahiplerine 'sahiplik belgesi' verilecek.

Bisikletin çalınması durumunda bu belgelerin polise gösterilmesi ya da satılması halinde belgenin yeni sahibine göre düzenlenmesi gerekecek.

Öneri metninde tüm bisikletlerin üzerine 'okunabilir, silinmez, kalıcı ve kolay görünür' işaret konulacağı ifadesi yer aldı. Bisiklet sahibine verilen kayıt numarası, optik okuyucular tarafından doğrulanabilir şekilde olacak.

Söz konusu öneri Fransız hükümetinin yıl bitmeden açıklayacağı 350 milyon euroluk, 25 maddelik 'Plan Velo' adlı projesinin bir parçası.

2020'de yürürlüğe girmesi beklenen projenin amacı 2024 itibarıyla ülkede kısa mesafelerde yapılan bisiklet seyahatlerinin sayısını 3 katına çıkarmak.

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INSEE) yaptığı bir araştırmaya göre 2015 yılında çalışanların yüzde 2'sinden azı işe bisikletle gidiyor. Yüzde 70'inden fazlası otomobil, yüzde 13.5'i toplu taşıma kullanıyor ve yüzde 4.5'i işe yürüyerek gidiyor.

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Hükümet ayrıca işe bisikletle gitmeyi seçenlere finansal teşvik sağlamayı da düşünüyor. Ülkede işe toplu taşımayla giden çalışanlara yılda 400 euroyu bulan para yardımı halihazırda yapılıyor.

Projede çocuklara bisiklet sürmeyi ilkokulda öğretme programı, güvenlik önlemleri ve daha büyük bisiklet yolu ağları oluşturmak da yer alıyor.

7 yıl boyunca fonlanması beklenen proje, ülkede bisikletle seyahat edenlerin oranının yüzde 3'ten yüzde 9'a yükseltmeyi umuyor.

HER GÜN 1100 BİSİKLET ÇALINIYOR

Ülkede bisiklet hırsızlığı da bir sorun. Fransa Bisikletçiler Derneği VéloPerdu (Kayıp Bisiklet) ülkede her gün yaklaşık 1100 bisiklet çalındığını, bunun da yılda 400.000 bisiklet hırsızlığı vakası yaşandığı anlamına geldiğini belirtiyor.

Fransa'da 21 milyon bisiklet olduğu düşünülüyor.