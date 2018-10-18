Erdoğan, Gagavuzya'da: İki tane TOMA getirdik

Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Moldova'nın toprak bütünlüğü bizim için hayati öneme sahiptir. Bizim görmek istediğimiz Gagavuzya'nın Moldova ile omuz omuza kalkınma çabalarını sürdürebilmesidir" dedi. Erdoğan, yanlarında iki TOMA aracı getirdiklerini söyledi.

Moldova'nın başkenti Kişinev'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Komrat'a geldi. Ortak görüşmenin ardından basın toplantısı yapıldı.

© AA / Murat Kula Moldova lideri Dodon’dan Erdoğan’a Cumhuriyet Nişanı

"İki tane içişlerinde güvenlik noktasında TOMA'yı buraya getirmiş olduk" açıklamasını yapan Erdoğan, "Bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan sizlerin yanında olduk. Moldova'nın tüm bölgeleriyle kalkınması için elimizden gelen katkıyı yaptık. İnşallah bundan sonra da Moldova halkının ve Gagavuz Türklerinin yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, "Gagavuz soydaşlarımız, Moldova ile aramızdaki kan bağını oluşturuyor. Gagavuzcanın varlığı Türkiye-Moldova ilişkilerini daha da özerk kılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin desteği ve sayın Başkan ve Gagavuz yetkilileri kararlılığıyla özerkliğin layığıyla işlemesi için somut adımlar atılması konusunda mutabık kaldık. Moldova'nın toprak bütünlüğü bizim için hayati öneme sahiptir" dedi.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah ile ortak basın toplantısı düzenliyor https://t.co/J5SBueDIjU — AA Canlı (@AACanli) 18 октября 2018 г.

​Erdoğan, "Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de soydaşlarımızın yanında duracağımızın altını çizdik. Ancak bizim görmek istediğimiz Gagavuzya'nın Moldova ile kalkınma çabalarını sürdürebilmesidir. Bu noktada TİKA başta olmak üzere belediyelerimiz, resmi kurumlarımız, bakanlıklarımız, STK'larımız Moldova makamlarıyla işbirliği içerisinde pek çok projeye imza atacaklardır. Buradaki güvenlikle ilgili de dün akşam saat 21.30 gibi iki tane İçişleri'nde güvenlik noktasında TOMA'yı buraya getirmiş olduk. Bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan sizlerin yanında olduk. Moldova'nın tüm bölgeleriyle kalkınması için elimizden gelen katkıyı yaptık. Bundan sonra da Moldova halkının ve Gagavuz Türkleri'nin yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.