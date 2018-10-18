AB liderleri, Brexit efkarından kendilerini biraya vurdu

İngiltere 29 Mart'ta AB'den nihai olarak çıkacak, ama hala ortada nihai anlaşma yok. Dün ilerleme kaydedemeyen AB liderleri, akşam soluğu barda aldı. Bir müdavimin Brexit'i sorması üzerine Merkel "Lütfen gecemizi mahvetmeyelim" dedi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı (Brexit) yılan hikayesine dönerken dün ve bugün Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesini İngiltere Başbakanı Theresa May'le mart ayına dek nihai anlaşmaya varma mühletinin efkarı bastı.

Dünkü görüşmelerde kesin sonuca götürecek bir uzlaşmaya varılamadı. AB üyesi 27 ülkenin liderleri, zirvede May'in uzun konuşmasını dinledikten sonra kendilerini içkiye verdi.

LOOK: Macron and Merkel had a beer together without Theresa May after Day 1 of the EU Summit (📸: @hkresic) pic.twitter.com/NIOOBrkmsu — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 18 Ekim 2018

Mola verme ihtiyacı hisseden liderlerden bazıları, bir bara gitti ve bira içip patates kızartması yiyerek rahatlamaya çalıştı.

Angela Merkel, Emmanuel Macron, Charles Michel and Xavier Bettel walk into a bar.



A fellow customer asks how the Brexit negotiations are going.



And Merkel reportedly says: "Please, it's a wonderful evening…let's not spoil it with that!"https://t.co/HswXGJeqfB — CNN International (@cnni) 18 Ekim 2018

Dün gece Brüksel'in Grand Place meydanında Roy D'Espagne isimli tarihi mekanın tavanından sarkan Ortaçağ şövalyesi kuklalarının altında, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika Başbakanı Charles Michel ve Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel baş başa verdi.

‘Le Roy d’Espagne’ was the cafe bar of choice for after summit beers for #Macron 🇫🇷, #Merkel 🇩🇪 #Bettel 🇱🇺 and #Michel 🇧🇪 in the ##Brussels #Grandplace



Leffe for the France and Belgium Hoegaarden for Luxembourg

Nada for Germany



Video below…https://t.co/KLWpHeWa5C — Gavin Lee (@GavinLeeBBC) 18 Ekim 2018

Mekanın müşterilerinden birinin Brexit müzakerelerinin nasıl gittiğini sorması üzerine, Merkel'in "Lütfen, harika bir akşam geçiriyoruz, ne olur bununla mahvetmeyelim" dediği öğrenildi.

🎥 After the EU leaders summit dinner last night, time for some impromptu beers — Merkel🇩🇪, Macron🇫🇷, Battel🇱🇺 & Michel🇧🇪 in Brussels’s Grand Place 🍻 — no late night panic over #Brexit then 🤷‍♂️ (video via @hkresic) pic.twitter.com/BzlWLm2nas — Mark Stone (@Stone_SkyNews) 18 Ekim 2018

Bu sabah bir CNN muhabiri Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'e "Akşamınız güzel geçti mi" sorusunu yöneltme fırsatı buldu.

"Çok güzeldi. Toplantılar kadar ardından aramızda konuşmamız da önemli. İnanın, her ne kadar siyasetçi olsak da bizler de insanız" karşılığını veren Bettel, "Bazen insan ilişkileri önemlidir. Biz de aramızda günün tartışmalarının ve ertesi günün gündeminin üzerinden geçtik ve bu bize iyi geldi" dedi.