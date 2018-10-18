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17:37 18 Ekim 2018
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Karayipler'deki kasırgazede Saint Martin adasını ziyaretinde konuştuğu Reaulf Flemming adlı genç

    Macron'la tartışmalı pozu veren gençlerden biri tutuklandı

    © REUTERS / Eliot Blondet
    Avrupa
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte çektirdikleri fotoğraftaki orta parmak işareti nedeniyle ülkede polemik konusu olan üstü çıplak gençlerden Reaulf Flemming'in uyuşturucu bulundurmak ve gözaltıya direnmek suçlamalarından tutuklandığı açıklandı. Flemming'in bir uyuşturucu çetesinin lideriyle akrabalık bağı ortaya çıkmıştı.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Karayipler'deki kasırgazede Saint Martin adasını ziyaretinde konuştuğu Reaulf Flemming adlı genç
    © REUTERS / Eliot Blondet
    Macron'la poz veren genç, kokain çetesinin lideriyle bağlantılı çıktı
    Fransız Le Parisien gazetesinin aktardığına göre, Macron'un geçen ay  Karayipler'deki Saint Martin adasını ziyaretinde yerel halkla kaynaştığı sırada konuştuğu ve birlikte çektirdikleri fotoğraftaki orta parmak işareti nedeniyle ülkede polemik konusu olan üstü çıplak gençlerden Reaulf Flemming 4 ayı ertelemeli olarak 8 ay hapis cezası alarak tutuklandı.

    22 yaşındaki Flemming'in uyuşturucu bulundurmak ve gözaltına direnmek suçlarından ceza aldığı açıklandı.

    Gazeteye konuşan soruşturmaya yakın bir kaynak Flemming'in Orleans'taki evinde yaklaşık 10 kişilik bir grupla ile birlikteyken gözaltına alındığını söyledi. Flemming'in yaklaşık 20 gr. uyuşturucuyla yakalandığı açıklandı.

    Fransız medyasında Macron'un 2017'de Irma kasırgasının vurduğu Karayipler'deki Saint Martin adasını ziyaretinde üstü çıplak iki gençle çektirdiği poz tepki çekmişti.

    Gençlerin Cumhurbaşkanı'nın yanında üstleri çıplak durması ve fotoğraf çektirdikleri sırada birinin orta parmak hareketi yapması Fransız kamuoyu ve siyasetinde tartışma yaratmıştı.

    ​Flemming Macron'la görüştüğü sırada kanunla sorun yaşadığını ve bir süre hapis yattığını söylemiş, Macron da gence sakin bir şekilde sorunlu geçmişini arkada bırakmasını, adadaki yaraları sarma çalışmalarına katılmasını tavsiye etmiş ve moral vermişti. Macron'la çekilen fotoğraftaki orta parmak hareketini yapan genç de Flemming'in 19 yaşındaki kuzeni Dimitri'ydi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Karayipler'deki kasırgazede Saint Martin adasını ziyaretinde yerel halkla kaynaşması olay oldu.
    © REUTERS / Eliot Blondet
    Fransa bu kareyi konuşuyor: Macron, el hareketi yapan üstü çıplak gençlerle poz verdi
    Ancak daha sonra Fransız basını Flemming'in Güney Amerika ülkesi Guyana'dan gelen kokain pazarını kontrol eden silahlı çetenin liderinin akrabası olduğunu yazmıştı.

    Flemming'in 2015'te soygun suçundan tutuklandığı ve 5 yıl ceza aldığı, kısa süre önce de serbest kaldığı belirtilmişti.

    ORTA PARMAK MACRON'A YÖNELİK DEĞİLDİ
    Le Parisien'e konuşan Flemming kuzeninin el hareketinin 'Macron'a değil, kendilerini Macron'un yanında görmekten hoşlanmayanlara yönelik olduğunu' söylemişti. Flemming "O anda kuzenim o hareketi tarz olsun diye yaptı. Orta parmak hareketinin iyi bir şey olmadığını biliyorum. Ama hareket Cumhurbaşkanı'na yönelik değildi. O (kuzenim) bunu, bizim hayatta ilerlememizi istemeyenlere, bizi Macron'un yanında görmekten hoşlanmayanlara karşı yaptı" demişti.

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    Etiketler:
    Irma kasırgası, Uyuşturucu, Tutuklama, Reaulf Flemming, Emmanuel Macron, Fransa
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