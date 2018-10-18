Macron'la tartışmalı pozu veren gençlerden biri tutuklandı

22 yaşındaki Flemming'in uyuşturucu bulundurmak ve gözaltına direnmek suçlarından ceza aldığı açıklandı.
En visite à Saint-Martin, Emmanuel Macron fait la morale à un jeune braqueur pic.twitter.com/f3WOjRtAfr— BFMTV (@BFMTV) September 30, 2018
Gazeteye konuşan soruşturmaya yakın bir kaynak Flemming'in Orleans'taki evinde yaklaşık 10 kişilik bir grupla ile birlikteyken gözaltına alındığını söyledi. Flemming'in yaklaşık 20 gr. uyuşturucuyla yakalandığı açıklandı.
Fransız medyasında Macron'un 2017'de Irma kasırgasının vurduğu Karayipler'deki Saint Martin adasını ziyaretinde üstü çıplak iki gençle çektirdiği poz tepki çekmişti.
Gençlerin Cumhurbaşkanı'nın yanında üstleri çıplak durması ve fotoğraf çektirdikleri sırada birinin orta parmak hareketi yapması Fransız kamuoyu ve siyasetinde tartışma yaratmıştı.
🤔 Réaulf Flemming tente d'expliquer le doigt d'honneur de son cousin sur sa photo avec le président Macron… https://t.co/rVW2Cf9x3y— Le Figaro (@Le_Figaro) October 2, 2018
Flemming Macron'la görüştüğü sırada kanunla sorun yaşadığını ve bir süre hapis yattığını söylemiş, Macron da gence sakin bir şekilde sorunlu geçmişini arkada bırakmasını, adadaki yaraları sarma çalışmalarına katılmasını tavsiye etmiş ve moral vermişti. Macron'la çekilen fotoğraftaki orta parmak hareketini yapan genç de Flemming'in 19 yaşındaki kuzeni Dimitri'ydi.
Flemming'in 2015'te soygun suçundan tutuklandığı ve 5 yıl ceza aldığı, kısa süre önce de serbest kaldığı belirtilmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)