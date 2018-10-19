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00:27 19 Ekim 2018
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    Angela Merkel

    Merkel'den Brexit açıklaması: Zaman daralıyor, yine de hala çözüm bulunamadı

    © REUTERS / Fabrizio Bensch
    Avrupa
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    Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) konusunda yapılacak anlaşmaya ilişkin, "Zaman daralıyor, bunu biliyoruz. Yine de hala çözüm bulunamadı" dedi.

    Angela Merkel bira keyfi yaparken
    © Fotoğraf : Twitter
    AB liderleri, Brexit efkarından kendilerini biraya vurdu
    Merkel, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, İngiltere Başbakanı Theresa May ve AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'nin, liderleri Brexit müzakereleri konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

    Görüşmelerde İngiltere ile yapılacak çıkış anlaşmasında özellikle Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki sorunla ilgili çözüm bulunamadığını ifade eden Merkel, "Zaman daralıyor, bunu biliyoruz. Yine de hala çözüm bulunamadı." diye konuştu.

    Son haftalarda yoğun ve yapıcı müzakereler yapıldığını belirten Merkel, AB'deki 27 ülkenin, gelecekte AB üyesi olmayacak İngiltere ile Birlik arasında iyi ilişkilerin olması konusunda bir çözüm istediğini kaydetti.

    İLERLEME SAĞLANIRSA LİDERLER BULUŞACAK

    Merkel, müzakerelerde ilerleme sağlanması durumunda yeniden bir araya gelineceğini ancak bu toplantının ne zaman yapılacağının şimdilik öngörülmediğini anlattı. İngiltere ile AB arasında yapılacak anlaşman İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki ilişkinin gelecekte nasıl olacağı yönünde bir cevap içermesi ve bunun anlaşmada yer alması gerektiğine işaret eden Merkel, "Anlaşma olmadığında tatmin edici bir cevap da olmaz" ifadesini kullandı.

    GÖÇ KONUSU

    Orban ile Salvini
    © REUTERS / Massimo Pinca
    Orban ile Salvini'den göç karşıtı ittifak açıklaması
    Zirvede göç konusunun da ele alındığını bildiren Merkel, bu alanda Afrika'nın kuzeyindeki ülkelerle ilişkileri daha da yoğunlaştırma kararı alındığını dile getirdi. Merkel, bununla ilgili Mısır'ın önerisine uyarak şubatta AB ile Arap Ligi'nin katılacağı bir toplantı düzenleneceğini, toplantının Mısır'ın daveti üzerine yapılacağını kaydetti. İtalya'nın bütçesiyle ilgili tartışmalar konusuna da değinen Merkel, bunun muhatabının AB Komisyonu olduğuna dikkati çekti. Merkel, bu konuda "dürüst ve iyi bir diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu" ifade etti.

    Merkel, zirve kapsamında İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile yaptığı görüşmede, İtalyan hükümetinin yolsuzlukla mücadele ve saydam yapıların oluşturulmasına ilişkin gerçekleştirmek istediği reformların İtalya için yararlı olacağını söylediğini aktardı.

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    Etiketler:
    Brexit müzakereleri, Avrupa Birliği (AB), Angela Merkel, İngiltere, Brüksel, Almanya
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