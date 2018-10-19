Merkel'den Brexit açıklaması: Zaman daralıyor, yine de hala çözüm bulunamadı

Görüşmelerde İngiltere ile yapılacak çıkış anlaşmasında özellikle Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki sorunla ilgili çözüm bulunamadığını ifade eden Merkel, "Zaman daralıyor, bunu biliyoruz. Yine de hala çözüm bulunamadı." diye konuştu.
Son haftalarda yoğun ve yapıcı müzakereler yapıldığını belirten Merkel, AB'deki 27 ülkenin, gelecekte AB üyesi olmayacak İngiltere ile Birlik arasında iyi ilişkilerin olması konusunda bir çözüm istediğini kaydetti.
İLERLEME SAĞLANIRSA LİDERLER BULUŞACAK
Merkel, müzakerelerde ilerleme sağlanması durumunda yeniden bir araya gelineceğini ancak bu toplantının ne zaman yapılacağının şimdilik öngörülmediğini anlattı. İngiltere ile AB arasında yapılacak anlaşman İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki ilişkinin gelecekte nasıl olacağı yönünde bir cevap içermesi ve bunun anlaşmada yer alması gerektiğine işaret eden Merkel, "Anlaşma olmadığında tatmin edici bir cevap da olmaz" ifadesini kullandı.
GÖÇ KONUSU
Merkel, zirve kapsamında İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile yaptığı görüşmede, İtalyan hükümetinin yolsuzlukla mücadele ve saydam yapıların oluşturulmasına ilişkin gerçekleştirmek istediği reformların İtalya için yararlı olacağını söylediğini aktardı.
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