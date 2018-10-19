Moldova Parlamentosu, Avrupa entegrasyonuyla ilgili maddeyi anayasaya eklemeyi reddetti

Moldova Parlamentosu'nda Avrupa entegrasyonuyla ilgili yasa tasarısı, ilk oturumda onaylanmasına rağmen, ikinci oturumda reddedildi.

© REUTERS / Ints Kalnins Dodon: NATO’nun Moldova ofisi parlamento seçimlerinden sonra kapatılabilir

Sosyalistler, komünistler, liberaller ve liberal demokratlardan oluşan dört grup oylamaya katılmadı.

Parlamento Başkanı Andrian Candu, "Yasa tasarısına destek için elli dört oy verilmişti. Eğer liberal demokratlar ve liberallere ait 13 milletvekili meclis salonunu terk etmeseydi, yasa tasarısı onaylanabilirdi" dedi.

Moldova Anayasası'na göre, anayasa değişikliği için en az 67 milletvekilinin yasa tasarısını desteklemesi gerekiyor.

Avrupa entegrasyonu için referanduma gidebileceklerini belirten Andrian Candu, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu, ülkenin Avrupalı bir gelecek oluşturma şansını kaybetme başarısızlığıdır. Avrupa entegrasyonu için referanduma gitme olasılığını tartışıyoruz. Referandumun parlamento seçimleriyle (24 Şubat 2019) aynı gün yapılması ihtimal dahilindedir".

Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran Moldova Demokrat Partisi, Eylül 2017'de anayasada değişiklik yapılmasını önerdi. Demokratlar, Anayasa Mahkemesi'nin 9 Eylül 2014'te verdiği "Avrupa demokratik değerlerine yönelme, Moldova'nın anayasal kimliğinin belirleyici unsurudur" kararına dayanarak, ülkenin Avrupa entegrasyonu istikametini güçlendirmek istiyor.