Erdoğan'ın Moldova ziyaretinde birçok anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova'ya iki günlük resmi bir ziyarette bulundu. Ziyaretin ilk günü Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Başbakan Pavel Philip ile Kişinev’de görüşmeler yapan Erdoğan, perşembe günü Komrat’a gitti.

© Sputnik / Miroslav Rotar Erdoğan'ın Moldova ziyaretinden kareler 7

Liderlerin görüşmesinin ardından, Moldova ile Türkiye arasında stratejik işbirliği konusunda ortak bir bildiri imzalandı.

Erdoğan ile görüşmesinden sonra, Moldova ile Türkiye arasında dostane ilişkiler kurulduğuna vurgu yapan Dodon, şunları söyledi: "Bu, iki ülke arasındaki ilişkiler için tarihi bir gün. İki ülke arasında stratejik işbirliği konseyi kurmaya karar verdik. Türkiye, Moldova'nın stratejik ortağıdır. Türkiye farklı dönemlerde hem bölge hem de Moldova için önemli roller oynadı, oynuyor ve umarım oynamaya devam edecektir".

TÜRK YATIRIMLARI

Moldova Hükümeti'nin basın servisinden bildirildiğine göre Erdoğan, Moldova Başbakanı'yla yaptığı görüşmede, ülkesinin Kişinev sirk binasının yenilenmesi için yatırım yapabileceğini söyledi.

Moldova Başbakanı Pavel Filip ise Türk yatırımcıların ulusal ekonomiye önemli katkılar sağladığını belirtti. Başbakan ayrıca, Türkiye'nin TIKA Ajansı aracılığıyla Anne ve Çocuk Enstitüsü'nün onarımı ve Gagavuzya'daki diğer sosyal projelere olan teknik yardımının altını çizdi. Son iki yıl içerisinde söz konusu yatırımlara 33 milyon dolar harcandı. Filip, geliştirme programlarını en üst seviyeye çıkarmak için, yapılan yatırımların Maliye Bakanlığıyla koordineli yapılmasını tavsiye etti.

TİCARET KONUSU

© AA / Murat Kula Moldova lideri Dodon’dan Erdoğan’a Cumhuriyet Nişanı

Taraflar, Serbest Ticaret Anlaşması imzalandıktan sonra ticaret hacminin artmasına dikkat çekti. Hükümetin verilerine göre, ticaret hacmindeki artış, 2016 yılına oranla yüzde 23 artış kaydetti. Siyasetçiler buna bağlı olarak, yıl sonuna kadar hükümetler arası ticaret ve ekonomik işbirliği komisyonunun toplanması gerektiğini açıkladı.

MOLDOVA'DA TÜRK BANKALARI AÇILACAK

Türkiye Cumhurbaşkanı, iki ülke arasındaki ticaret hacmini arttırmak ve Moldova'ya yatırım yapılmasıyla ilgili gerekli tüm adımları atacaklarını söyledi, Moldova'da birkaç Türk bankasının açılacağını da ifade eden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Moldova'yla ortak sınırımız olmamasına rağmen, biz onu komşu bir ülke olarak görüyoruz. Çünkü bizi birbirimize bağlayan tarihsel ilişkilerimiz var. Moldova bizim için özel bir ülke, çünkü insanlarını vatandaşlarımız gibi gördüğümüz Gagavuzya'yı da içinde barındırıyor."