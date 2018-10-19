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    Sagradia Familia Kilisesi

    İnşaatının başlamasından 136 yıl sonra: Sagradia Familia sonunda imar izni aldı

    © AFP 2018 / Pau Barenna
    Avrupa
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    İnşasına başlanmasının üzerinden yüz yıl, ünlü mimarının bir tramvay kazası sonucunda ölmesinin üzerinden ise 92 yıl geçen Barcelona'daki Sagrada Familia, sonunda evrak işlerini hallediyor.

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    Kilisenin mütevelli heyeti ile belediye meclisi arasındaki anlaşma sonucunda, 1882'de inşaatın başladığı proje ilk kez bir bina ruhsatı almış olacak.

    İspanya'nın en turistik yapılarından olan ve inşaatı 130 yıldan uzun süredir devam eden Barcelona'daki Sagrada Familia kilisesi, imar izni olmadığı gerekçesiyle Barcelona Belediyesi'ne yaklaşık 35 milyon euro ceza ödemeyi kabul etti.

    Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau, kilise ile varılan anlaşmanın 'tarihi' olduğunu belirtti.

    Katalan mimar Antoni Gaudi'nin tasarımı olan kilisenin inşasına 1882'de başlanmıştı.

    UNESCO KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNDE

    Kilise cezayı 10 yıla yayarak ödeyecek ve para, kiliseye erişimi kolaylaştıracak toplu ulaşım projeleri ile kilise çevresindeki mahalleler yararına kullanılacak.

    Gaudi'nin büyülü şehri: Barselona
    © AA / Erhan Elaldı
    Gaudi'nin büyülü şehri: Barselona
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    Karşılığında ise kiliseye imar izninin gelecek yıl başında verilmesi bekleniyor.

    Sagrada Familia bazilikasını yılda ortalama 4.5 milyon kişi ziyaret ediyor. Kiliseyi görmek için bölgeye giden turist sayısının ise yaklaşık 20 milyon oldğu tahmin ediliyor.

    MİMARININ ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA TAMAMLANACAK

    Ana yapının inşaatının, 2026 yılında, Gaudi'nin ölümünün 100. yıl dönümünde tamamlanması planlanıyor.

    Kiliseye giriş ücreti 30 yaş üstü için 15 euro. Kuleye çıkmak isteyenler ise ekstra ücret ödüyor.

    Etiketler:
    İmar izni, ceza, Sagradia Familia Kilisesi, Barselona, İspanya
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