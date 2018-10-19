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15:47 19 Ekim 2018
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    Bulgar gazeteci Marinova cinayetinin zanlısı Severin Krassimirov

    Bulgar gazeteci Marinova cinayetinin zanlısı: Suçluyum, müebbet de alsam cezamı çekeceğim

    © REUTERS / Stringer
    Avrupa
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    Bugaristan'da televizyon gazetecisi Viktoriya Marinova cinayetinin zanlısı Severin Krasimirov gazetecilere konuştu. Pişman olduğunu söyleyen 21 yaşındaki zanlı "Müebbet de da alsam cezamı çekeceğim" dedi.

    Bulgaristan'da öldürülen gazeteci Viktoria Marinova
    © Fotoğraf : DHA
    Bulgaristan'da öldürülen gazeteciyle ilgili bir kişi gözaltına alındı
    Siyasi sebeplerle işlenmiş olabileceği ihtimali nedeniyle uluslararası areneda büyük tepki çeken Bulgar televizyon gazetecisi Viktoriya Marinova cinayetinin zanlısı Severin Krasimirov, Rusçuk kentindeki duruşması öncesi gazetecilere konuştu.

    Rusçuk'taki yerel bir televizyonda program yapan ve yolsuzlukları araştırdığı bilinen 30 yaşındaki gazetci Marinova'nın cesedi 6 Ekim'de Tuna Irmağı kıyısındaki bir parkta bulunmuştu.  

    Polis, Marinova'nın yüzüne aldığı darbelerle dövüldüğünü, darbeler nedeniyle nefes alamayarak boğularak öldüğünü ve öldürüldükten sonra tecavüze uğradığını açıklamıştı.

    'BUNU YAPTIĞIMA İNANAMIYORUM'

    Duruşma salonundaki gazetecilere konuşan 21 yaşındaki Krasimirov "Neler olduğunu bilmiyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Oraya gittim ve onun yüzüne vurdum. O düştü. Yoluma devam etmek istedim ama beni tuttu" dedi.

    Krasimirov gazetecilerin 'Duruşmada suçunu kabul edecek misin?' sorusunu da " Evet suçluyum. Çok üzgünüm. Bunu yaptığıma inanamıyorum" diye yanıtladı.

    Öldürülen Bulgar gazeteci Viktoriya Marinova
    © REUTERS /
    Bulgaristan’da öldürülen gazetecinin katili Almanya'da yakalandı
    Gazetecilerin 'Nasıl bir ceza bekliyorsun?" sorusuna ise Krasimov "Ne ceza alırsam alayım, müebbet hapis olsa da, cezamı çekeceğim" yanıtını verdi.

    Reuters'e konuşan bir savcı da Krasimirov'un duruşmada savunma yapmayı istemediğini söyledi. 

    Mahkeme bir sonraki duruşmada  tecavüz ve canavarca hisle cinayet işleme suçlamalarından yarglanacak olan  Krasimirov'un gözaltında tutulmasına devam edilmesi kararı verdi.

     Krasimirov eğer suçlu bulunursa tecavüz suçundan 10-20 yıl hapis cezası, cinayet suçundan da müebbet hapis cezası alabilir.

    ALMANYA'DA YAKALANMIŞTI

    Savcılar gazetecinin ölümünün, işiyle alakalı olduğuna yönelik bir kanıt olmadığını belirtiyor. Ancak tüm ihtimalleri de soruşturmayı sürdürdüklerini ifade ediyorlar. Soruşturmacılar Marinova'nın cesedinde Krasimirov'un DNA'sının da bulunduğunu açıklamıştı.

    Krasimirov 9 Ekim'de yakalandığı Almanya'dan çarşamba günü Bulgaristan'a sınır dışı edilmişti.  Zanlı Alman yetkililere  de alkol ve uyuşturucu madde etkisindeyken tartışma yaşadığı ama tanımadığı bir kadının suratına vurduğunu, kadını çalılara attığını ancak daha sonrasını hatırlamadığını ve öldürme niyeti olmadığını söylemişti. 

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    Etiketler:
    Gazeteci, Yargılama, Tecavüz, Cinayet, Severin Krasimirov, Viktoriya Marinova, Rusçuk, Bulgaristan
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