İsviçre'de tepki çeken askeri eğitim: Acemi askeri taşladılar

İsviçre'de bir askeri okulda, komutan tarafından bir acemi askerin taşlanması yönünde verilen emir, ülkede tartışmalara yol açtı.

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İsviçre'de video yayın portalı RSI tarafından yayınlanan videoda, birkaç İsviçreli askere, bir başka acemi askere taş atmaları yönünde emir verildiği ve askerlerin söz konusu emre uyarak askeri taşladığı görülüyor.

Kısa süre içerisinde çok sayıda paylaşım alan ve tepki çeken görüntülerde, komutanın önce "Hazır", ardından ise "Ateş" komutu vermesinin ardından askerin taşlandığı, aceme askere taş atan askerlerden bazılarının ise güldükleri tespit edildi.

'KABUL EDİLEMEZ'

Geçen Eylül ayında, Almanca konuşulan Lucerne'ye bağlı Emmen'de çekildiği ortaya çıkan görüntülerde yer alan askerlerin hepsinin uçaksavar eğitimi almakta oldukları öğrenildi.

Ordu sözcüsü Daniel Reist tarafından yapılan açıklamada, söz konusu taşlama olayının ordu için problem oluşturduğu ve yaşananların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

BABASINDAN AÇIKLAMA

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Olayın mağduru askerle bir görüşme gerçekleştiren yetkililer, kendisinin İtalyanca konuşulan Ticino bölgesinden gelen bir asker olduğunu raporladılar. Askerin yerel basına kınuşan babası ise, oğlunun Almanca konuşan asker arkadaşları ve komutanları tarafından eziyete uğradığını söyledi.

Ordunun ise, olaya ilişkin bir ön soruşturma başlattığı öğrenildi.