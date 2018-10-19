Benzema'dan adam kaçırma iddialarına yanıt

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Real Madrid'in yıldız forveti Karim Benzema, hakkında çıkan eski menajerini kendisine borcu olduğu gerekçesiyle kaçırdığı yönündeki iddialara karşı yanıt verdi.

'BENİ RAHAT BIRAKIN'

Mediapart adlı yayın organının internet sitesinde daha önce Fransa milli takımıyla ilişiği kesilen yıldızın akrabalarıyla birlikte adam kaçırdığı yönünde bir haber yayınlaması üzerine, Benzema, kensine ait Twitter hesabından, "Beni rahat bırakın" yazarak bir paylaşımda bulundu.

« Un proche de Benzema touche le bras de De Souza, c’est un enlevement » « De Souza est roué de coups, il n’a aucun jour d’ITT » « De Souza dit que Benzema était dans le Van, thèse écartée par les enquêteurs » Ce monde est-il sérieux? #FautArreter #Givemeabreak #CTrop pfff 🤮 — Karim Benzema (@Benzema) October 18, 2018

Fransız futbolcu yaptıdığı açıklamada, "Benzema'nın bir akrabası D'Souza'nın koluna dokunmuş, bu adam kaçırmaymış. De Souza dövüldü ama işten çıkarılmadı. D'Souza diyor ki, Benzema olay anında minibüsteymiş, bu iddia da zaten soruşturma ekiplerince çürütüldü. Gerçekten ciddi misiniz?" ifadelerini kullandı.

Mediapart yayınladığı haberde, Benzema'nın da şahsen bulunduğu olayda yer aldığını belirterek, yıldız futbolcunun akrabalarıyla birlikte Paris Saint-Germain ile Lyon arasında oynanan maç sonrasında eski menajeri olan Leo D'Souza'yı kaçırmaya teşebbüs ettiği iddiasında bulundu.

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Olay sonrası polise giderek ifade veren D'souza, "Benzema'nın yakın arkadaşları ile şoförü 7 Ekim'de oynanan Paris Saint-Germain ile Lyon arasında maçtan sonra, beni siyah bir minibüse sokarak, kaçırmaya çalıştılar" dediği belirtildi.

Mediapart'da yer alan haberde, kaçırma teşebbüsünün yaşandığı anda Benzema'nın da bahsedilen siyah minibüste olduğu iddia edildi.

BENZEMA'NIN OLAY SIRASINDA ORADA BULUNMADIĞINA DAİR POLİS RAPORU VAR

Öte yandan, Karim Benzema'nın olay yaşandığı sırada orada bulunmadığına dair polis raporu olduğu belirtildi.

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D'Souza'nın iddiaları hakkında açıklama yapan Benzema'nın avukatı Sylvain Cormier yaptığı açıklamada, "D'Souza'nın işine sağlık nedenleriyle son verilmedi. O, Karim Benzema'nın bir arkadaşını kendisini darp etmekle suçluyor. Öte yandan biz Karim'in o akşam orada olmadığını biliyoruz" dedi.

Benzema'nın hala adam kaçırmakla suçlandığı belirterek, "Bu sadece gülünç" yorumunda bulundu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Paris savcılığının yıldız futbolcunun şoförünün de aralarında bulundu kişiler hakkında gaspa teşebbüsten soruşturma açtığı belirtildi.