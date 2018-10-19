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18:52 19 Ekim 2018
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    Karim Benzema

    Benzema'dan adam kaçırma iddialarına yanıt

    © AFP 2018 / Franck Fife
    Avrupa
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    Real Madrid’in yıldız oyuncusu Karim Benzema, hakkında çıkan adam kaçırma haberlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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    Real Madrid'in yıldız forveti Karim Benzema, hakkında çıkan eski menajerini kendisine borcu olduğu gerekçesiyle kaçırdığı yönündeki iddialara karşı yanıt verdi.

    'BENİ RAHAT BIRAKIN'

    Mediapart adlı yayın organının internet sitesinde daha önce Fransa milli takımıyla ilişiği kesilen yıldızın akrabalarıyla birlikte adam kaçırdığı yönünde bir haber yayınlaması üzerine, Benzema, kensine ait Twitter hesabından, "Beni rahat bırakın" yazarak bir paylaşımda bulundu.

    Fransız futbolcu yaptıdığı açıklamada, "Benzema'nın bir akrabası D'Souza'nın koluna dokunmuş, bu adam kaçırmaymış. De Souza dövüldü ama işten çıkarılmadı. D'Souza diyor ki, Benzema olay anında minibüsteymiş, bu iddia da zaten soruşturma ekiplerince çürütüldü. Gerçekten ciddi misiniz?" ifadelerini kullandı.

    Mediapart yayınladığı haberde, Benzema'nın da şahsen bulunduğu olayda yer aldığını belirterek, yıldız futbolcunun akrabalarıyla birlikte Paris Saint-Germain ile Lyon arasında oynanan maç sonrasında eski menajeri olan Leo D'Souza'yı kaçırmaya teşebbüs ettiği iddiasında bulundu.

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    'BENİ SİYAH BİR MİNİBÜSE ATARAK, KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR'

    Olay sonrası polise giderek ifade veren D'souza, "Benzema'nın yakın arkadaşları ile şoförü 7 Ekim'de oynanan Paris Saint-Germain ile Lyon arasında maçtan sonra, beni siyah bir minibüse sokarak, kaçırmaya çalıştılar" dediği belirtildi.

    Mediapart'da yer alan haberde, kaçırma teşebbüsünün yaşandığı anda Benzema'nın da bahsedilen siyah minibüste olduğu iddia edildi.

    BENZEMA'NIN OLAY SIRASINDA ORADA BULUNMADIĞINA DAİR POLİS RAPORU VAR

    Öte yandan, Karim Benzema'nın olay yaşandığı sırada orada bulunmadığına dair polis raporu olduğu belirtildi.

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    D'Souza'nın iddiaları hakkında açıklama yapan Benzema'nın avukatı Sylvain Cormier yaptığı açıklamada, "D'Souza'nın işine sağlık nedenleriyle son verilmedi. O, Karim Benzema'nın bir arkadaşını kendisini darp etmekle suçluyor. Öte yandan biz Karim'in o akşam orada olmadığını biliyoruz" dedi.

    Benzema'nın hala adam kaçırmakla suçlandığı belirterek, "Bu sadece gülünç" yorumunda bulundu.

    SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

    Paris savcılığının yıldız futbolcunun şoförünün de aralarında bulundu kişiler hakkında gaspa teşebbüsten soruşturma açtığı belirtildi.

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    Etiketler:
    Karim Benzema adam kaçırma iddialarına cevap verdi, Mediapart, Real Madrid, Benzema'nın avukatı Sylvain Cormier, Leo D'Souza, Karim Benzema, Madrid, Paris, İspanya, Fransa
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