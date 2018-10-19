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    Migrants wait at the border between Italy and France in the city of Vintimiglia on June, 12, 2015

    Göçmenleri sınıra bırakan Fransa ile İtalya arasında kriz: 'Macron, cevap ver'

    © AFP 2018 / JEAN-CHRISTOPHE MAGNENET
    Avrupa
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    İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini, Fransız polisinin sınırın İtalya tarafındaki Claviere'de göçmenleri bırakıp gittiğinin görüldüğü videoya ilişkin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef aldı. Salvini, "Görüntüler bu sabah Claviere’de çekildi. Bu Fransız polisi de mi arabasıyla yanlış yere geldi? Macron, cevap ver!" dedi.

    İtalya'ya gelen göçmenlere iş ve barınak imkanı sağlayan Riace kasabası.
    © AFP 2018 / MARIO LAPORTA
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    Matteo Salvini, sosyal medya sitesi Facebook’taki hesabı üzerinden bir görüntü yayınladı. Bu sabah yerel saatle 09.30’da Fransa-İtalya sınırının İtalya tarafındaki Claviere'de kaydedildiği bilgisinin de yer aldığı videoda, Fransız polisinin, düzensiz göçmen olduğu tahmin edilen ve yanlarında sırt çantaları bulunan Afrikalı üç kişiyi yolda araçlarından indirdiği görülüyor.

    Videoda, üniformalı kişi Afrikalılara gitmeleri için yolun karşısını işaret ettikten sonra araca binerek uzaklaşıyor.

    Görüntüleri "inanılmaz" diye niteleyen Salvini, olayla ilgili, "Görüntüler bu sabah Claviere’de çekildi. Bu Fransız polisi de mi arabasıyla yanlış yere geldi? Macron, cevap ver!" ifadelerini kullandı. Göçmenlerin sınırın İtalya tarafına tekrar bırakılmasına atıfta bulunan Salvini, İtalya-Fransa ilişkilerinin ciddi şekilde zarar görme riski bulunduğunu ve bunun İtalya tarafından kaynaklanmadığını söyledi.

    ​Fransa'dan tekrar yaşanan bu göçmen bırakma olayını açıklamasını isteyen Salvini, sınırda bırakılan kişilerin kim olduğu, nereden geldikleri ve İtalya'ya konuyla ilgili neden bilgi verilmediği şeklinde sorular sordu. Salvini, "Hızlı, eksiksiz ve ikna edici bir açıklama olmadan, bir provokasyon ve düşmanca bir eylemle karşı karşıya kalmış olacağız." dedi.

    FRANSA'NIN İTALYA SINIRINA GÖÇMENLERİ BIRAKMASI

    Five Stars Movement (M5S) leader Luigi Di Maio gestures at the Chamber of Deputies during the first session since the March 4 national election in Rome, Italy March 23, 2018
    © REUTERS / Tony Gentile
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    Fransa sınırındaki Claviere'de görev yapan İtalyan polisi, geçen cuma günü de Fransız jandarmaların bir araçla gelerek düzensiz göçmen olduğu tahmin edilen iki Afrika kökenli kişiyi ağaçlık alana bıraktığını bildirmişti. İtalyan İçişleri Bakanlığı, polisin, göçmenleri bırakan Fransız aracın plakasını not aldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

    Olay üzerine İtalya Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Roma Büyükelçisinden konuya ilişkin izahat istemiş, İtalya’nın Paris Büyükelçiliğinin de olayın açıklığa kavuşturulması için ilgili Fransız yetkililere resmi talepte bulunduğu kaydedilmişti.

    'BİRİLERİ BİZİ AVRUPA'NIN MÜLTECİ KAMPI GİBİ KULLANMAYI DÜŞÜNÜYORSA BÜYÜK BİR HATA YAPIYOR'

    Göçmen geçişini engellemek için Sırbistan sınırına dikenli tel çekmeye devam eden Macaristan ise zirveye katılmadı. Yalnızca dün Sırbistan üzerinden 700’ü çocuk 3 bin 241 kişi ülkeye girerken, bunun Macaristan için rekor bir sayı olduğu belirtildi.
    © REUTERS / Bernadett Szabo
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    Başbakan Yardımcısı Salvini, olayın duyulduğu pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Birileri gerçekten kanunları, sınırları ve anlaşmaları ihlal ederek bizi Avrupa’nın mülteci kampı gibi kullanmayı düşünüyorsa, büyük bir hata yapıyorlar. Her yerde ve tüm seviyelerde ülkemizin onur ve haysiyetini savunmaya hazırız." demişti.

    'ULUSLARARASI BİR REZİLLİKLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

    Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Nathalie Loiseau ise Fransa ve İtalya arasında göç konusundaki iş birliğinin öneminin altını çizerek, “bu tür kazaların bir daha yaşanmayacağını" söylemişti. Salvini, salı günü bir açıklama daha yapmış ve "Uluslararası bir rezillikle karşı karşıyayız ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hiçbir şey yokmuş gibi davranamaz. Özür kabul etmiyoruz." diye konuşmuştu.

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    Etiketler:
    Göçmen krizi, Emmanuel Macron, Matteo Salvini, Fransa, İtalya
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