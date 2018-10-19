Göçmenleri sınıra bırakan Fransa ile İtalya arasında kriz: 'Macron, cevap ver'

Videoda, üniformalı kişi Afrikalılara gitmeleri için yolun karşısını işaret ettikten sonra araca binerek uzaklaşıyor.
Görüntüleri "inanılmaz" diye niteleyen Salvini, olayla ilgili, "Görüntüler bu sabah Claviere’de çekildi. Bu Fransız polisi de mi arabasıyla yanlış yere geldi? Macron, cevap ver!" ifadelerini kullandı. Göçmenlerin sınırın İtalya tarafına tekrar bırakılmasına atıfta bulunan Salvini, İtalya-Fransa ilişkilerinin ciddi şekilde zarar görme riski bulunduğunu ve bunun İtalya tarafından kaynaklanmadığını söyledi.
++ 🔴Video incredibile! Condividi il più possibile! ++— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 19, 2018
Girato questa mattina a Claviere, sul confine Italia-Francia. Anche questa auto della polizia francese aveva sbagliato strada???
Macron, rispondi! pic.twitter.com/7qeLmwO2NL
Fransa'dan tekrar yaşanan bu göçmen bırakma olayını açıklamasını isteyen Salvini, sınırda bırakılan kişilerin kim olduğu, nereden geldikleri ve İtalya'ya konuyla ilgili neden bilgi verilmediği şeklinde sorular sordu. Salvini, "Hızlı, eksiksiz ve ikna edici bir açıklama olmadan, bir provokasyon ve düşmanca bir eylemle karşı karşıya kalmış olacağız." dedi.
FRANSA'NIN İTALYA SINIRINA GÖÇMENLERİ BIRAKMASI
Olay üzerine İtalya Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Roma Büyükelçisinden konuya ilişkin izahat istemiş, İtalya’nın Paris Büyükelçiliğinin de olayın açıklığa kavuşturulması için ilgili Fransız yetkililere resmi talepte bulunduğu kaydedilmişti.
'BİRİLERİ BİZİ AVRUPA'NIN MÜLTECİ KAMPI GİBİ KULLANMAYI DÜŞÜNÜYORSA BÜYÜK BİR HATA YAPIYOR'
'ULUSLARARASI BİR REZİLLİKLE KARŞI KARŞIYAYIZ'
Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Nathalie Loiseau ise Fransa ve İtalya arasında göç konusundaki iş birliğinin öneminin altını çizerek, “bu tür kazaların bir daha yaşanmayacağını" söylemişti. Salvini, salı günü bir açıklama daha yapmış ve "Uluslararası bir rezillikle karşı karşıyayız ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hiçbir şey yokmuş gibi davranamaz. Özür kabul etmiyoruz." diye konuşmuştu.
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