Avrupa Parlamentosu'ndan Kaşıkçı için acilen uluslararası soruşturma çağrısı

'NASIL ÖLDÜĞÜ AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALI'
Antonio Tajani, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan ve ancak dün Suudi yönetimi tarafından 'arbedede öldüğü' açıklanan Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin detayların açığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Suudi açıklamasına ilişkin, "AB Temsilcisi'nin (Federica Mogherini) de söylediği gibi bu olaya ilişkin detaylı bir adli soruşturmanın gerçekleşmesini istiyoruz" dedi.
AB büyükelçileriyle Efes'i ziyaret eden Berger, Mogherini'nin konuyla ilgili bilgi almak için Türk hükümet yetkilileriyle temasta olduğunu ve soruşturmanın sonuçlarını beklediklerini belirtti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)