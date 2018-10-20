Muhalefet, Makedonya’nın adının değiştirilmesi oylamasını 'kara gün' olarak adlandırdı

© REUTERS / Marko Djurica Makedonya'da parlamento, ülkenin isminin değiştirilmesini öngören yasaya onay verdi

Makedonya'nın Sosyal Demokrat Birliği ile birlikte önde gelen iki siyasi partisinden biri olan İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) lideri Christian Mitskoski, ülkenin adının değiştirilmesinin parlamentoda onaylanması vakasını 'tarihin kara günü' diye niteledi.

Anayasa değişikliğine oy veren 80 milletvekilinden 8'inin muhalefet milletvekili olduğunu belirten Mitskoski, partiden 7 vekili ihraç etti.

Muhafazakar eğilimli VMRO-DPMNE'nin lideri şunları söyledi:

"Makedonya Cumhuriyeti’nde acı bir gündü. Kara Cuma’ydı, modern ve bağımsız Makedonya’da demokrasi için en kara Cuma’ydı. Makedonya adının korunması davası için mücedele eden insanlar da vardı, aynı zaman karşı olanlar da. Ama gurur duyulacak tarihi bir iz bırakıldı. Halk devlete ihanet etmedi, bunu yapan sadece Zayev ve onun fikrini destekleyen birkaç kişiydi."

Zoran Zayev, Makedonya Başbakanı ve Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) lideri.

Parlamentonun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Yunanistan ile daha önce varılan anlaşma kapsamında ülkenin adının 'Kuzey Makedonya' olarak değiştirilmesini kapsayan anayasa değişikliği önerisi, 120 milletvekilinden 80'inin onayını alarak 3’te 2’lik gerekli çoğunluğun sağlanmasıyla kabul edildi.

Yunanistan ile Makedonya arasında yıllardır devam eden isim meselesini çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin istişare referandumu Makedonya’da 30 Eylül’de yapılmış, ancak referandum yeterli katılım olmadığı için başarısız olmuştu. Katılımın yüzde 36.91 seviyesinde kaldığı referandumda, sandığa giden seçmenlerin yüzde 91.46’sı 'evet', yüzde 5.65’i 'hayır' oyu kullanmıştı.