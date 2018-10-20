Muhalefet, Makedonya’nın adının değiştirilmesi oylamasını 'kara gün' olarak adlandırdı

Anayasa değişikliğine oy veren 80 milletvekilinden 8'inin muhalefet milletvekili olduğunu belirten Mitskoski, partiden 7 vekili ihraç etti.
Muhafazakar eğilimli VMRO-DPMNE'nin lideri şunları söyledi:
"Makedonya Cumhuriyeti’nde acı bir gündü. Kara Cuma’ydı, modern ve bağımsız Makedonya’da demokrasi için en kara Cuma’ydı. Makedonya adının korunması davası için mücedele eden insanlar da vardı, aynı zaman karşı olanlar da. Ama gurur duyulacak tarihi bir iz bırakıldı. Halk devlete ihanet etmedi, bunu yapan sadece Zayev ve onun fikrini destekleyen birkaç kişiydi."
Zoran Zayev, Makedonya Başbakanı ve Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) lideri.
Yunanistan ile Makedonya arasında yıllardır devam eden isim meselesini çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin istişare referandumu Makedonya’da 30 Eylül’de yapılmış, ancak referandum yeterli katılım olmadığı için başarısız olmuştu. Katılımın yüzde 36.91 seviyesinde kaldığı referandumda, sandığa giden seçmenlerin yüzde 91.46’sı 'evet', yüzde 5.65’i 'hayır' oyu kullanmıştı.
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