Merkel, Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Suudi Arabistan'dan yanıt istedi

Ortak açıklamada "Bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz. Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı'nın ölüm nedeni konusunda şeffaflık bekliyoruz. İstanbul'daki konsolosluktaki olaylar hakkında erişebilir bilgiler yeterli değil" dendi.
Maas ve Merkel Kaşıkçı'nın dostları ve ailesine taziyelerini ileterek Suudi gazetecinin ölümünde rol oynayanların bundan sorumlu tutulmalarını istedi.
'HALA HİÇBİR ŞEY AYDINLATILMADI'
Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın 'konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü' açıklamıştı.
Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili olan 18 Suudi Arabistan vatandaşının gözaltına alındığı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın 2 üst düzey yardımcısı ve 3 diğer istihbarat görevlisinin görevden alındığı da duyurulmuştu.
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