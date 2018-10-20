Merkel, Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Suudi Arabistan'dan yanıt istedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünün açıklanmasının ardından, hala olayın tam olarak aydınlatılmadığını belirterek, Suudi Arabistan'dan bu konuda şeffaflık talep ettiklerini söyledi.

© AP Photo / Hassan Ammar Riyad'daki forumu Kaşıkçı’nın ölümü nedeniye Avustralya da boykot ediyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünün doğrulanmasının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ortak bir açıklama yaptı.

Ortak açıklamada "Bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz. Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı'nın ölüm nedeni konusunda şeffaflık bekliyoruz. İstanbul'daki konsolosluktaki olaylar hakkında erişebilir bilgiler yeterli değil" dendi.

Maas ve Merkel Kaşıkçı'nın dostları ve ailesine taziyelerini ileterek Suudi gazetecinin ölümünde rol oynayanların bundan sorumlu tutulmalarını istedi.

'HALA HİÇBİR ŞEY AYDINLATILMADI'

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Merkel ayrıca Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Thüringen eyalet kongresinde yaptığı konuşmada, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını 'korkunç' olarak niteleyerek, "Hala hiçbir şey aydınlatılmadı. Elbette konunun tam olarak aydınlatılmasını talep ediyoruz'' dedi.

Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın 'konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü' açıklamıştı.

Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili olan 18 Suudi Arabistan vatandaşının gözaltına alındığı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın 2 üst düzey yardımcısı ve 3 diğer istihbarat görevlisinin görevden alındığı da duyurulmuştu.