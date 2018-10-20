Çipras artık hem Başbakan hem de Dışişleri Bakanı

Başbakan Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un huzurunda yemin etmesinin ardından, Dışişleri Bakanlığı'na giderek selefi Kocyas'tan görevi devraldı.

Kocyas'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Syriza lideri, Yunanistan'ın, 3.5 yıllık Syriza hükümeti döneminde izlediği dış politikayla bölgede bir istikrar unsuru haline gelerek lider rolü oynadığından söz etti. Bu kapsamda Türkiye'yle ilişkilerde ve Kıbrıs meselesinde de önemli gelişmeler kaydedildiğini dile getirdi.

Çipras, "Egemenlik haklarımızın ihlal edilmesini kabul etmeyeceğimizi açıkça ortaya koyarak, Türkiye ile açık iletişim kanallarını sürdürdük. Kıbrıs konusunda, çözüm istemeyen taraf olma lekesinden kurtulduk ve adil ve kalıcı bir çözüme çok yaklaştık" dedi.

Kocyas, Makedonya ile isim konusunda yapılan anlaşmayla ilgili hükümette yaşanan tartışmanın ardından istifa etmişti.