İspanya ve Fransa'dan Kaşıkçı çağrısı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili kapsamlı bir soruşturmanın yapılması çağrısında bulunan İspanya Dışişleri Bakanlığı, suçluların mutlaka hâkim karşısına çıkarılması gerektiğini vurguladı. Fransa Dışişleri Bakanlığı da 'ayrıntılı ve özenli bir soruşturma' çağrısında bulundu.

İspanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "İspanya hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, bu kabul edilemez olaylardan sorumlu kişilerin, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturmanın ardından hâkim karşısına çıkarılması yönündeki çağrısına katılıyor" ifadelerine yer verildi.

İspanya yönetimi ayrıca öldürülen Suudi gazetecinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini de dile getirdi.

LE DRIAN: BİRÇOK SORU YANITSIZ

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Kaşıkçı'nın ölümü konusunda 'özenli ve ayrıntılı bir soruşturma yapılması' çağrısında bulundu.

Fransa'nın Suudi gazetecinin öldürülmesini sert bir şekilde kınadığını belirten Le Drian "Birçok soru yanıtsız kalmayı sürdürüyor. Kimin tam olarak sorumlu olduğu konusunda ayrıntılı ve özenli bir soruşturma yapmalılar ve cinayetten sorumlu olanların eylemlerinin hesabını vermelerini sağlamalılar" dedi.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü' açıklamıştı.

© REUTERS / Hüseyin Aldemir Suudi Adalet Bakanlığı: Kaşıkçı olayı bizim egemenliğimizdeki topraklarda meydana geldi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" öne sürülmüştü.

18 Suudi vatandaşının olayla ilgili olarak gözaltına alındığı ayrıca Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud üst düzey 5 kişiyi görevden aldırmıştı.

Bu kişiler arasında daha önce Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanlığını yapan Suud Kahtani ve Yemen'de Husilere karşı hükümeti desteklemek amacıyla Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap koalisyonunun sözcülüğünü yürüten Ahmed Asiri isimleri öne çıkıyor.