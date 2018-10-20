İspanya ve Fransa'dan Kaşıkçı çağrısı

İspanya yönetimi ayrıca öldürülen Suudi gazetecinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini de dile getirdi.
LE DRIAN: BİRÇOK SORU YANITSIZ
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Kaşıkçı'nın ölümü konusunda 'özenli ve ayrıntılı bir soruşturma yapılması' çağrısında bulundu.
Fransa'nın Suudi gazetecinin öldürülmesini sert bir şekilde kınadığını belirten Le Drian "Birçok soru yanıtsız kalmayı sürdürüyor. Kimin tam olarak sorumlu olduğu konusunda ayrıntılı ve özenli bir soruşturma yapmalılar ve cinayetten sorumlu olanların eylemlerinin hesabını vermelerini sağlamalılar" dedi.
Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü' açıklamıştı.
18 Suudi vatandaşının olayla ilgili olarak gözaltına alındığı ayrıca Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud üst düzey 5 kişiyi görevden aldırmıştı.
Bu kişiler arasında daha önce Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanlığını yapan Suud Kahtani ve Yemen'de Husilere karşı hükümeti desteklemek amacıyla Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap koalisyonunun sözcülüğünü yürüten Ahmed Asiri isimleri öne çıkıyor.
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