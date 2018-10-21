Almanya: ABD, INF’den çekilme planının sonuçlarını gözden geçirmeli

ABD Başkanı Donald Trump, INF anlaşmasından çekilmeyi planladıklarını açıkladı. Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Washington'ın, bu planın Avrupa'da güvenlik ve nükleer silahsızlanma gibi alanlar da dahil, genel anlamda yaratacağı sonuçları gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.

'ABD'YE ÇEKİLME PLANININ OLASI SONUÇLARINI DEĞERLENDİRME ÇAĞRISI YAPIYORUZ'

Maas "Anlaşma 30 yıldır Avrupa'nın güvenlik yapısının önemli bir ayağı oldu. Rusya'ya anlaşmayı ihlal ettiğine yönelik ciddi suçlamalarla ilgilenmesi gerektiği çağrısı yapmıştık. Şimdi de ABD'ye çekilme planının olası sonuçlarını değerlendirme çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin planının üzücü olduğunu belirten Maas, Almanya ve Avrupa'nın geri kalanını ciddi sorularla karşı karşıya bıraktığını kaydetti.

Maas'a göre, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi ‘acilen gerekli' stratejik silahların kısıtlanmasına yönelik yeni anlaşmaların imzalanması imkanlarını olumsuz biçimde etkileyecek.

ALMANYA, SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE INF ANLAŞMASINDAN EN ÇOK FAYDA GÖREN ÜLKE KONUMUNDAYDI

Almanya, 1987'de Soğuk Savaş döneminde imzalanan INF anlaşmasından en çok fayda gören ülkelerdendi. Anlaşma Doğu ve Batı Almanya'daki cepheleşme döneminde Avrupa'da nükleer savaş riskini azaltmaya yönelikti.

Anlaşma ile ABD ve Sovyetler Birliği'nin 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmesi, füze teknolojileri geliştirmesi yasaklanıyor. Anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.